エディオン、PB「e angle」初のスマホアプリ対応洗濯機を発売

エディオンは、11月中旬、プライベートブランド「e angle」から、「エディオンスマートアプリ」に初めて対応した全自動洗濯機「ANG-WM-D80-W」を販売開始する。エディオングループ全店と、同社のインターネット通販サイト「エディオンネットショップ」で取り扱う。新製品は、Wi-Fi機能を搭載し、アプリ連携による遠隔操作や、ライフスタイルに合わせた洗濯コースの追加を可能にした。さらに、従来モデルから好評の液体洗剤・柔軟剤自動投入タンクと洗濯槽の容量をともに増量するなど、基本性能も向上している。発売に先駆け、9月29日からエディオン全店とエディオンネットショップで予約受付を開始した。新製品の主な特徴として、「エディオンスマートアプリ」に対応したことで、外出先から洗濯の開始や予約設定が可能となった。帰宅時間に合わせて洗濯したり、洗濯終了をスマートフォンで受け取ることで、干し忘れを防いだりと、日々の暮らしにゆとりを生み出す。また、スマートフォンで運転状況をいつでも確認できるほか、エラー発生時には通知が届くので、すばやく対応できる。「香プラス」や「二度洗い」など、多様なニーズに応える標準搭載の11コースに加え、アプリから最大10種類のコースを追加でダウンロードできる。より洗い方にこだわりたい時や、洗濯での「困った」を解決する専用コースを利用できる。「エディオンスマートアプリ」は、新製品だけでなく、異なる機種・メーカーの家電をまとめて操作することが可能。外出先からエアコンを遠隔操作したり、洗濯機の運転状況を確認したりすることができる。アプリは無料で利用でき、エディオン以外で購入した家電も、まとめて操作することができる。基本機能の強化としては、大容量の液体洗剤タンクと柔軟剤タンクを搭載。従来モデルに比べタンク容量を大幅に増量し、詰め替えの手間をさらに削減した。また、ゆとりの8kg大容量で、週末のまとめ洗いなど、洗濯の回数を減らすことが可能。さらに、洗い時約37dB、脱水時約41dBの静音性を実現。集合住宅や深夜・早朝の洗濯でも、周囲を気にせず使用できる。価格は7万9800円。