エディオン、ピンク・パープル・オフホワイトの3色＆3価格帯の「スマホ周辺機器」

エディオンは9月26日に、プライベートブランド「e angle」から、スマートフォンアクセサリーの新製品として、USBケーブル「ANGLUCA2501W／P／PU」、USB充電器「ANGLUCH2503W／P／PU」および「ANGLUCH2504W／P／PU」、USBストラップケーブル「ANGLSTR2502W／P／PU」、完全ワイヤレスイヤホン「ANGLWEA2505W／P／PU」の計5アイテムを、「エディオン」一部店舗と公式オンラインショップ「エディオンネットショップ」にて発売する。今回、発売されるスマートフォンアクセサリーはいずれも、ファッションにも馴染むオフホワイト、ピンク、パープルの3色を用意するとともに、480円、980円、1480円（いずれも）という購入しやすい価格設定となっている。「ANGLUCA2501W／P／PU」は、長さ1mのUSB Type-C～USB Type-Cケーブル。USB 2.0準拠で最大60Wまで対応する。価格は480円。「ANGLUCH2503W／P／PU」は、USB Type-Cポート×1基を備えたUSB充電器。最大出力は20W。サイズは幅41×高さ29×奥行き58mmで、重さは約48g。価格は480円。「ANGLUCH2504W／P／PU」は、USB Type-C（最大出力20W）×1基、USB Type-A（最大出力18W）×1基を備えたUSB充電器。サイズは幅41×高さ29×奥行き58mmで、重さは約50g。価格は980円。「ANGLSTR2502W／P／PU」は、長さを75～155cmで調整可能なUSBストラップケーブル。コネクタはUSB Type-C～USB Type-C（USB 2.0）で、最大出力は60W。価格は980円。「ANGLWEA2505W／P／PU」は、Bluetooth 5.3に対応した完全ワイヤレスイヤホン。対応BluetoothプロファイルはA2DP、AVRCP、HSP、HFP、対応コーデックはSBC、AAC。バッテリー駆動時間は、本体のみが約4時間、付属の充電ケース併用で最大約12時間。価格は1480円。