エディオン、パラリンアートと共催したコンテストの受賞作品を発表！

エディオンは9月25日に、障がい者自立推進機構が運営する「パラリンアート」との共催で実施した、「エディオン×パラリンアート アートコンテスト」の受賞作品を発表した。同社は2021年から、「パラリンアート」のオフィシャルパートナーとして、障がいのある人の社会参加と経済的自立を支援する活動に協賛しており、その一環として障がいのある人が才能を発揮して、多くの人に感動を届ける機会を創出すべく、同コンテストを開催している。「エディオン×パラリンアート アートコンテスト」の金賞には、くろかわようへいさんの「Beyond convenience, warm your heart every day」が輝いた。銀賞はRIKUさんの「行こう！」、銅賞はRIEさんの「いつでもスタンバイ」が受賞しており、その他の受賞作品や詳細は、「パラリンアート」の公式ウェブサイトにて公開されている。