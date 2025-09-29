家じゅうが学習スペースに！ タンスのゲンが「一体型デスク＆チェア」発売

デスクとチェアごと移動する「一体型デスク＆チェア」

安心して子どもの学習が見守れる

一体型でコンパクトな設計

成長に合わせて長く使える調整可能なデスクとチェア

タンスのゲンは、キャスターつきでリビングや子ども部屋など家じゅうのどこでも勉強ができる「一体型デスク＆チェア」を発売した。デスクとチェアが一体型になった新製品は、最小時の横幅68×奥行80cmとコンパクトで、必要なスペースは最小限となっており子ども部屋がない家庭でも学習環境を確保できる。一体型のデザインは乗り物感があると好評を得ており、楽しみながら学習に向かえる点も魅力となっている。また、着座ロックキャスターがついており簡単に移動ができる。保護者が家事をしたり、テレビやスマートフォンなどの娯楽を楽しんだりしながらも安心して子どもの学習を見守ることができる。さらに、掃除や模様替えも楽にできて、暮らしに合わせて自由に使うことができる。デスク、チェアともに無段階昇降、さらにデスクは前後13段階の調整が可能。身体に合わせて細かく調整することができるので姿勢が安定しやすく、集中して勉強に取り組むことができる。対象年齢は3～12歳と幅広く、成長の早い子どもでも長く使用することが可能。また、細かく調整できるため体にフィットしやすく、ユーザーから疲れにくいといった声も寄せられている。このほか、デスクに備え付けられた集中ガードが自分だけの空間を作り、子どもの集中力を育てることができる。小さなころから学びの空間を作ることは学びの習慣づくりにもつながる。オンライン学習や動画教材の活用が増える今の時代に合わせ、タブレットや絵本を立てかけて使えるスタンドを搭載している。ペントレーには鉛筆や消しゴムを置けるので、机の上をすっきり整理でき、学習に集中できる。チェアの背もたれ部分と座面には防水クッションがついているので、学習中に飲み物をこぼしてもさっと拭き取ることができる。デスク下の収納フックにはランドセルや手提げ袋を掛けられ、学習後の片付けもスムーズに行える。必要なものをまとめておけるので、翌日の準備がしやすくなる。筆記用具や小さなおもちゃなどを整理できる収納スペースを備え、机の上を常にすっきり保つことができる。