「もはや、ねこ。」に包まれる幸せ、タンスのゲンから「ごろ寝マット」新製品

「もはや、ねこ。」シリーズに「ごろ寝マット」が登場

長座布団や座椅子としても活躍

使用イメージ

高密度生地の使用によって本物の猫のような毛並みを再現

5色のカラーバリエーションを用意

タンスのゲンは9月19日に、まるで本物の猫のような温もりと触り心地を再現した「もはや、ねこ。」シリーズから、部屋での心地よい癒しのひと時を実現する「ごろ寝マット」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店で発売した。カラーは、ペルシャホワイト、ロシアンブルー、ボンベイブラック、チャトラ、ノルベージュの5色。価格は5999円。今回、発売された「もはや、ねこ。」シリーズの「ごろ寝マット」は、1人が横になってくつろげるリラックスタイムや昼寝に適したアイテムで、長さ180×横80cmと男女問わずゆったり使えるサイズで、厚さは最大10cmなので床に直接敷いても底付き感がなく、快適に過ごせる。また、2つ折り・3つ折りにして省スペースで収納することも可能なほか、長座布団や座椅子代わりにも使える。基布の裏面には、＋3.8℃の温感シートを取り入れることによって、人間よりも平熱が2～3℃高い本物の猫のような温もりを体感できる。さらに、中綿には吸湿発熱機能のある素材を使用しているので、寝ている間に汗をかいても蒸れにくく、暖かさを保てる。まるで本物の猫のような質感と触り心地にもこだわり、一般的なマイクロファイバー製品では生地密度が1平方メートルあたり180gであるのに対して、約1.8倍の1平方メートルあたり340gの高密度生地を採用し、空気をたっぷり含むことで滑らかかつ温かい触り心地を実現した。また、縮れた繊維を直毛にする「ポリッシャー加工」でも、加工のタイミングで回数を細かく調整して本物の毛並みに近い質感を再現している。そのほか、5色のカラーバリエーションを用意し、猫種をイメージしたリアルな色合いを表現するとともに、通常のポリエステル糸とカチオン糸を組み合わせたカチオン生地の使用によって、猫のリアルな模様を表現した。あわせて、2種類の糸それぞれが染色時に異なる温度で染まる特性を生かして、本物の猫の毛並みのような表情を実現している。