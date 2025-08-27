まるで本物の猫！ 寝具「もはや、ねこ。」に新色ノルベージュ

「もはや、ねこ。」シリーズに追加された新色「ノルベージュ」の毛布、

ボックスシーツなどの設置イメージ

寝ている間に汗をかいても蒸れにくい

「もはや、ねこ。」クッションの「ノルベージュ」使用イメージ

タンスのゲンは8月26日に、本物の猫を触っているような温かさと触り心地を再現した寝具「もはや、ねこ。」シリーズの新カラーとして、ノルウェージャンフォレストキャットをイメージした「ノルベージュ」を追加した。「もはや、ねこ。」シリーズは、猫の毛並みや色味のバリエーション、猫の体温に近い温もりまでこだわった寝具シリーズで、これまでに2枚合わせ毛布、ボックスシーツ、クッション、枕カバーなどを販売している。猫の平熱は約39℃と人間よりも2～3℃高いことから、猫が膝に乗ったときや触れたときにはほっとするような温かさを感じられる。「もはや、ねこ。」シリーズではその快適な温もりを再現すべく、基布の裏面に＋3.8℃の温感シートを取り入れることで、本物の猫のようなぬくもりを体感できる。中綿には吸湿発熱機能のある素材を使用し、寝ている間に汗をかいても蒸れにくく、暖かさを保てるようにした。暖かさだけでなく質感と触り心地にもこだわり、1平方メートルあたり340gという、一般的なマイクロファイバーと比較して約1.8倍の高密度生地で空気をたっぷり含むことによって、まるで本物の猫のような滑らかで暖かい触り心地を実現している。さらに、縮れた繊維を直毛にする「ポリッシャー加工」でも、加工のタイミングや回数の細かな調整で本物の毛並みに近い質感を再現した。今回、追加された「ノルベージュ」は、ノルウェージャンフォレストキャットをイメージしたカラーを採用するとともに、通常のポリエステル糸とカチオン糸を組み合わせたカチオン生地を使用することで、猫のリアルな模様を表現している。あわせて、それぞれの糸が染色時に異なる温度で染まる特性を活かし、本物の猫の毛並みのような表情を実現した。なお、「ノルベージュ」の追加によって、「もはや、ねこ。」シリーズのカラーバリエーションは、ペルシャホワイト、ロシアンブルー、ボンベイブラック、チャトラ、およびノルベージュの5色となる。