ふんわり手編みの新作ブランケット「moket」登場！タンスのゲンから

「moket」の使用イメージ

チャンキーニットをブランケットに

立体感のある手編みブランケットで、

手編みならではの立体感とやわらかさを楽しめる

使わないときに収納しておけるケースが付属

「moket」を収納したケースはクッションにも

4色のカラーとサイズを用意 （上から）ラテべージュ、

ミルクアイボリー、スモーキーピンク、アッシュグレー

タンスのゲンは8月22日に、極太毛糸を手編みで仕上げたチャンキーニットブランケット「moket（モケット）」を、公式オンラインショップ「タンスのゲン」本店、楽天市場、Yahoo!ショッピングにて発売した。カラーは、ラテべージュ、ミルクアイボリー、スモーキーピンク、アッシュグレーの4色。価格は、ハーフサイズが3999円、シングルサイズが5999円、ゼミダブルサイズが6999円、ダブルサイズが7999円。「moket」は、太めの糸でざっくりと編み込まれた厚手のニットであり、ボリューム感のある見た目とふんわり柔らかな風合いが特徴で、温もりを感じさせる存在感のあるデザインの、チャンキーニットの魅力を活かしたブランケット。直径25mmの極太糸を使用し、職人が1つひとつ丁寧に手編みで仕上げている。ふんわりとしたシェニール糸を採用しており、肌に触れたときの柔らかさともこもこ感のかわいらしさを両立させた。大きめの編み目がつくる立体感は、ソファやベッドの上に置くだけで部屋のワンポイントとなり、保温性に優れているので秋冬のリビングや寝室で大活躍する。使用しないときは付属のケースに収納が可能で、「moket」を収納したケースはクッションとして使える。ケースの色は「moket」の色に合わせており、部屋に自然に溶け込むデザインになっている。家庭の洗濯機で洗えるので清潔さを保てるほか、厚生労働省の基準を大きく下回る低ホルムアルデヒドの検査結果をクリアしているため、小さな子どもや敏感肌の人でも安心して使える。さらに、国際的な繊維製品の安全基準「エコテックス スタンダード100」や染料安全試験を実施し、安全性に配慮されている。