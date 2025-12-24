クレカなしでもスマホを契約できる！格安SIM比較「ロケホン」が口座振替・デビット対応キャリアを瞬時に見つけるサービスをリリース

自身が希望する条件に合ったキャリアをスマートフォンだけで

IoTコンサルティングは12月10日に、同社の運営する格安SIM・スマートフォンの最新情報を発信するウェブメディア「ロケホン」において、記事「口座振替ができる格安SIMおすすめランキング」を大幅リニューアルし、スマートフォンの画面でも直感的に最適なキャリアを見つけられる「希望条件 3秒診断チャート」および「横スクロール・絞り込み比較表」の提供を開始した。近年、多くの格安SIMでは支払い方法がクレジットカードに限定されていることから、学生や諸事情でクレジットカードを持たない人にとっては、選択肢を見つけることが難しい。また、口座振替やデビットカードに対応しているキャリアでも、「特定のネット回線とのセット契約が必須」「審査に時間がかかる」といった複雑な条件が設けられており、スマートフォンの小さな画面でこれらを比較検討するのは大きな負担となっている。そういった事情を受けて「ロケホン」では、専門知識を持たないユーザーでもスマートフォンだけで自身に最適な契約を迷わず選べるよう、ユーザーインターフェースを全面的に刷新した。今回、提供が開始された「希望条件 3秒診断チャート」では、「審査の早さ」「口座振替へのこだわり」「審査への不安」といった、ユーザーが重視するポイントをタブで選択するだけで、条件に合うキャリアを即座に提案してくれる。さらに、10社以上あるキャリアの情報をスマートフォンの画面で見やすくすべく、スクロールしても「キャリア名」や「順位」が常に表示される追従機能、気になるキャリアだけにチェックを入れて比べられるフィルタリング機能、「口座振替」「デビット」「審査」への対応状況のアイコンでの可視化といった機能を備えた、「横スクロール・絞り込み比較表」も用意する。あわせて、「なんとなく口座振替がよい」と考えているユーザーに対して、実際にはデビットカードの方が「審査が早く」「手数料がかからない」というメリットがあることを、図解を用いてわかりやすく解説することで、ユーザーにとってもっとも利益のある選択肢を提案している。