サッと引き出せてスタンドで固定できる オウルテックの巻き取り式USBケーブル

オウルテックは12月19日から、スタンド付き片引き巻き取り式USB Type-C to Type-Cケーブル「OWL-CBKRDCC12」シリーズを各家電量販店で発売した。公式オンラインストア価格は2480円。新製品は、必要な長さだけを引き出して使えるkatamaki構造と、デスクに固定できるスタンドを組み合わせた、スマートな巻き取り式USBケーブル。本体は手のひらサイズで持ち運びも可能なほか、片方のケーブルだけが伸縮するからリール部分が邪魔にならず、デスク周りや外出先など多くのシーンで活躍できる。ケーブル長は従来の90cmから1.2mに延長。サイズはそのままで、さらに取り回しがしやすくなっている。また、ケーブルを引き出す際の抵抗感を少なくすることで、軽い力で伸びる感覚とリールのカチカチ音低減を実現し、場所を気にせずケーブルを引き出せる。本体は、最大60W充電のUSB Power Deliveryに対応。付属のスタンドを使えば、いつもの場所に固定できるのも特徴だ。このほか、温度センサーで異常な発熱が生じた場合も接続機器への電流をストップする機能を搭載。1年保証が付くなど、安心して使用できる。