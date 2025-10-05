1万円以下で大画面！ ニトリとエディオンがコンパクトプロジェクターを共同開発

NEPK220MMJ

もっと手軽に、もっと簡単に大画面で楽しむ

本体はスタンド一体型で角度調整も容易なので天井への投影も可能

フォーカスリングで直感的にピントを合わせられる

エディオンは10月7日に、ニトリとの共同開発商品であるプロジェクター「NEPK220MMJ」の販売を、一部店舗および「エディオンネットショップ」にて開始する。価格は9990円。「NEPK220MMJ」は、重さ約630gと軽量ながら、明るさ110ANSIルーメンで最大120インチの大画面投影に対応したプロジェクター。HDMI接続によって、スマートフォンやストリーミングデバイス、ゲーム機、PCといった機器の映像を投影できる。また、本体背面のUSBポート経由で、USBメモリーやUSB接続の外付けHDDなどに保存したコンテンツの再生も可能となっている。本体とスタンドが一体化しているので、複雑な設置作業は必要なく、見たい場所に置いて直ちに投影を始められる。また、角度調整も容易で壁や天井など多彩な投影スタイルに対応する。さらに、垂直方向の画面のゆがみを自動で補正する機能を備えているため複雑な操作は不要で、直感的に調整しやすいフォーカスリングでピント合わせがしやすくなっている。