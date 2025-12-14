ふるさと納税でゾンビ退治!? XRテーマパーク「ZOMBIE STORM」が返礼品に

日本XRセンターは、東京都中野区のふるさと納税の返礼品として、XR総合テーマパーク「XR Center Game Space」（東京都中野区）の人気アトラクション「ZOMBIE STORM」でのXRアクション体験を提供している。
中野区のふるさと納税返礼品としては、「XR Center Game Space 体験チケット 2名分」（寄附金額1万7000円、有効期限は発行後1年間）と、「XR Center Game Space 貸し切り1時間体験（最大12名）」（寄附金額10万円、有効期限は発行後1年間）を用意しており、「さとふる」「ふるなび」「楽天ふるさと納税」「ふるぽ」「ふるさとチョイス」にて受け付けている。
寄附金額は1万7000円「ZOMBIE STORM」は、ヘッドセット・振動フィードバック・ガンデバイスを使用する、「歩きながら撃ち、避けながら進む」体感型XRアクション。
中野区のふるさと納税返礼品としては、「XR Center Game Space 体験チケット 2名分」（寄附金額1万7000円、有効期限は発行後1年間）と、「XR Center Game Space 貸し切り1時間体験（最大12名）」（寄附金額10万円、有効期限は発行後1年間）を用意しており、「さとふる」「ふるなび」「楽天ふるさと納税」「ふるぽ」「ふるさとチョイス」にて受け付けている。
注目の記事
外部リンク
- 日本XRセンター＝https://www.vrarri.com/
- 「XR Center Game Space」＝https://xrcenter.space/
- 「XR Center Game Space 体験チケット 2名分」（さとふる）＝https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1679086
- 「XR Center Game Space 体験チケット 2名分」（ふるなび）＝https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=1788517
- 「XR Center Game Space 体験チケット 2名分」（楽天ふるさと納税）＝https://item.rakuten.co.jp/f131148-nakano/cy01/