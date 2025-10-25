北海道で9店舗目！ 「エディオン旭川豊岡店」が複合施設内に新オープン

「エディオン旭川豊岡店」店舗イメージ

オープニング5日間限定イベントも

店内イメージ

エディオンは10月30日に、「エディオン旭川豊岡店」を新たにオープンする複合商業施設「フレスポ旭川龍谷」（北海道旭川市）内にオープンする。エディオン旭川豊岡店は、北海道内9店舗目の直営店としてオープンし、店内ではテレビやBlu-rayレコーダーなどの映像家電商品、冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどの生活家電商品、PC・プリンターなどの情報家電商品、各社の携帯電話をはじめEDION SIMやSIMフリー端末などを含む通信機器、電池・管球・プリンター用インクなどの最寄り品を取り扱う。高性能スティッククリーナーやドライヤー、ワイヤレスイヤホン、ゲーミングPCといった話題の最新家電を中心に、来店客に、実際に見て・触って・納得してもらえるよう、多くの商品を体感できる展示を行っていく。あわせて、秋の味覚を楽しむ家電やエコに暖まる暖房器具、アウトドアや防災に役立つポータブル電源の提案といった、商品を使用した際の便利さや楽しさも実感してもらえるよう、売り場で「季節」や「旬」を感じられる演出を行う。また、おすすめ商品の機能や使用シーンをイメージしやすいよう、説明動画も放映する。さらに、キッチン・バス・トイレの空間全体のリフォームを、解体から設置工事・内装工事まで含めわかりやすいパック料金で提案する「パックdeリフォ」、低価格・短時間で設備・機器を交換する「ぷちdeリフォ」、オール電化、太陽光発電システムなども幅広く取り揃え、専門スタッフが省エネ・節約・快適な生活（エコライフ）を提案するほか、おもちゃ・テレビゲームを取り扱う「ネバーランド」コーナーでは、幅広い来店客のニーズに応えられるよう、最新のゲームソフトや各種ゲーム機器本体、おもちゃなど豊富に取り揃える。そのほか、中古スマートフォンなどを販売する「ゲオモバイル エディオン旭川豊岡店」や、トレーディングカード専門店「トレカ・キャピタル」も開設する。営業時間は10～20時。なお、オープン日の10月30日から5日間、エディオン旭川豊岡店にて3000円以上を購入すると、北海道日本ハムファイターズのサイン入りユニフォームや応援グッズなどが当たる抽選会への参加が可能になるほか、各日先着500名に来店記念品を用意している。