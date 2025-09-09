開店記念で全品10％オフ！ Anker Storeがふかや花園プレミアム・アウトレットにオープン

関東最大級の売り場面積 ふかや花園アウトレットに

常設直営店Anker Storeの運営事業を担うアンカー・ジャパン子会社のアンカー・ストアは9月11日、常設直営店「Anker Store Outlet ふかや花園」をオープンする。住所は、埼玉県深谷市花園1番地 ふかや花園プレミアム・アウトレット内。施設内での区画は640。営業時間は10～20時。新店舗は、秩父鉄道「ふかや花園駅」から徒歩3分、関越自動車道「花園IC」から1.5kmの位置にある「ふかや花園プレミアム・アウトレット」内、BRICK FIELD（ブリックフィールド）エリア内中央付近に開店する。売り場面積は関東エリア最大級となる。店内には、アウトレットならではの割引製品をはじめ、Ankerグループの最新・人気製品を約400種類展開。マグネット式ワイヤレス充電MagGoシリーズやイヤホン・ヘッドホンなどのオーディオ機器、ロボット掃除機、プロジェクターなど、各製品カテゴリーの体験コーナーを設け、実際に試しながら製品選びができる。また、防災にも役立つポータブル電源や家庭用蓄電池「Anker Solix XJシリーズ」も展示し、サイズ感を確認できる。通路も広いため、ベビーカーを押しながら、ペットを連れてのお買い物も快適だ。さらに、過去に購入したAnkerのモバイルバッテリーを店頭に持ち込むと、持ち込んだ当日に限り、新しいモバイルバッテリーを300円引きで購入できる「モバイルバッテリー下取り＆買い替えサポート」も常時展開する。なお、オープンを記念し、オープンから9月23日までの13日間限定で「Anker Store Outlet ふかや花園」内の全製品を10％OFFで購入できるキャンペーンも実施する。