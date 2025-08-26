スマホが熱い原因はなに？ 熱暴走の危険とその対策、注意点を解説
2025/08/26 16:00
「スマホを長時間使うと、手に持てないくらい熱くなる……」
「スマホは熱くなっても大丈夫なの？」
同じスマホを長年使い続けている人の中には、このような不安を持ったことが多いのではないでしょうか。本記事では、スマホが熱くなる主な原因から、放置することによるデメリット、そして熱を抑えるための具体的な対策や便利アイテムまでを解説します。
普段からできる工夫も紹介しますので、「スマホの熱が気になる」「長く安全に使いたい」と思っている人方は、ぜひ参考にしてください。
まずは、スマホが熱を持つ理由について解説します。
スマホが熱くなる最も一般的な理由は、内部の処理によってCPUやGPUなどに負荷がかかっていることです。
例えば、グラフィック性能を大量に消費する3Dゲームや、高画質動画の長時間再生、複数アプリを同時に立ち上げている場合などは、CPUやGPUに大きな負担がかかります。その結果、内部の発熱によって本体が熱を帯びやすくなるのです。
さらに、ストレージがいっぱいで処理が遅くなっている場合や、バックグラウンドで多くのアプリが動いている場合も負荷の原因になります。
スマホが熱を帯びやすい原因のひとつが「充電中の利用」です。
そもそも「充電」はバッテリーに電流を流す行為なので、その過程で必ず熱が発生します。また、充電しながら動画視聴やゲームをする「ながら充電」は、発熱をさらに加速させる点に注意が必要です。充電による発熱に加え、CPUやGPUへの負荷によっても熱が生じるため、スマホ内部がオーバーヒートしやすくなります。
なお、劣化したバッテリーは充電による発熱がしやすくなる傾向があります。購入から数年経過しているスマホで充電中に熱を強く感じる場合は、バッテリー交換のサインと考えた方が良いでしょう。
スマホの発熱は、使用状況だけでなく周囲の気温にも大きく左右されます。特に真夏の屋外や車内のように高温になる環境では、本体にこもった熱が逃げにくくなり、通常よりも早く温度が上昇してしまうのです。
逆に、気温が低い冬場であっても、布団の中や厚手のケースに入れたまま使用すると放熱が妨げられ、同じように熱を帯びやすくなります。
気温や環境はスマホの発熱に直結するため、「直射日光を避ける」「高温の車内に放置しない」といった基本的な対策を心がけましょう。
スマホが少し熱を持つ程度であれば問題はありません。しかし、過度な発熱を放置するとさまざまなデメリットが生じる可能性があります。具体的なデメリットについて、以下で詳しく見ていきましょう。
スマホが熱を持った状態を放置したとき、最も影響を受けやすいのがバッテリーです。バッテリーは熱に弱く、高温状態が続くと蓄電能力がどんどん低下していきます。その結果、「充電してもすぐに電池が減る」「100％まで充電できない」といった不具合が目立つようになることも。
さらに、内部の基板や半導体パーツも熱によって劣化が進むため、スマホ全体の寿命が縮まるのも大きなデメリットです。特に、発売から数年経過した端末は劣化が進んでいる可能性が高いため、過熱による影響が顕著に現れやすいでしょう。
スマホが高温状態になると、本体を保護するために自動で機能制限がかかることがあります。
例えば、動作速度が落ちてアプリが頻繁にフリーズしたり、バックグラウンドの処理が勝手に終了したりすることも珍しくありません。これは熱暴走を防ぐための安全機能ですが、ユーザーにとっては大きな不便につながります。
特にゲームプレイ中やオンライン会議中など、重要なタイミングで突然アプリが落ちると大きなストレスになるでしょう。
スマホの発熱を長期間放置すると、内部のパーツに深刻なダメージを与え、最終的には故障につながる恐れがあります。特に基板やストレージといった精密部品は熱に弱く、繰り返し高温にさらされることで劣化や破損につながる場合も。その結果、起動しなくなる、データが読み込めなくなるといった致命的なトラブルに発展するケースもあります。
また、バッテリー自体が膨張して本体の背面が浮き上がるといった物理的な異常が発生するケースも少なくありません。これは内部ガスの膨張によるもので、放置すると液晶割れや基板破損の原因となるため非常に危険です。
スマホの過度な発熱で最も注意すべきなのが「発火リスク」です。
多くのスマホで採用されているリチウムイオンバッテリーは高温や過充電に弱く、劣化すると膨張や発煙、最悪の場合は発火に至る可能性があります。
もしスマホが異常に熱くなり、焦げ臭いにおいや本体の膨らみを感じたら、すぐに使用を中止し専門店で点検を受けるべきです。発火は命や財産に関わる重大なトラブルなので、「少し熱いだけ」と油断せず適切に対応しましょう。
スマホが熱を持ってしまったときは、適切な方法で冷却しなければなりません。ただし、誤った方法で急激に冷やすのは危険です。
例えば、保冷剤や氷のうを直接当てると、内部に結露が発生し、基板のショートや故障を招く恐れがあります。そのため、冷却は「ゆるやかに、自然に」を意識することが大切です。
ここからは、スマホが熱くなった際に実践できる具体的な対処法を紹介します。すぐに取り入れられる工夫ばかりなので、ぜひ試してみてください。
スマホが熱くなったときにすぐ試せる方法のひとつが、画面の輝度を下げることです。
ディスプレイはスマホの中でも電力消費が大きいパーツであり、明るさを最大にしているとバッテリーへの負荷が増え、結果的に発熱を助長します。明るさを自動調整に設定している場合でも、環境によっては必要以上に明るくなっているケースがあるので、手動で調整してみましょう。
また、省電力モードを併用すればスマホ全体の消費エネルギーを抑えられるため、発熱の軽減につながります。
充電中にスマホが熱くなっている場合、まずは充電を中断しましょう。
充電中はバッテリーに電流が流れ続けるため、どうしても発熱が起こります。特に、急速充電をしている場合は短時間で多くの電流が流れるため、通常以上に熱を持ちやすい点に注意してください。
充電をやめて端末を休ませるだけでも、本体の温度上昇を防ぎ、トラブルを回避する効果が期待できます。
スマホが異常に熱くなったときは、操作をやめて電源を切るのが最も効果的な方法です。
スマホ内部では、アプリや通信機能が常に動作しており、それが発熱の原因になります。そこで電源をオフにすることで、CPUやバッテリーにかかっていた負荷が一気に解消され、効率よく温度を下げられるのです。
短時間でも電源オフの時間を設けることで端末の状態が安定し、その後のトラブル防止にもつながります。
スマホが熱を持ったときは、自然に熱を逃がす工夫をすることも大切です。
まず意識したいのは「ケースを外す」こと。特に厚手のシリコンケースや手帳型カバーは放熱を妨げやすく、本体の温度を下げにくくしてしまいます。発熱が気になるときは一時的にケースを外すだけでも効果があるでしょう。
また、スマホを平らな机や通気性の良い場所に置くことも有効です。布団の上やポケットの中など、熱がこもる環境では冷却が遅れてしまうので注意しましょう。
スマホの発熱は一時的な使用だけでなく、日常のちょっとした使い方の積み重ねによっても起こります。そのため、スマホの発熱を抑えるには、日ごろの使い方にも気を配ることが大切です。
ここからは、日常的に取り入れられる具体的な予防策を紹介します。
スマホの発熱を抑えるためにまず意識したいのが、「ながら充電」を避けることです。
充電中のスマホはバッテリーに電流が流れ続けているため、通常よりも熱を持ちやすい状態になっています。そこにゲームや動画視聴などの高負荷な操作を加えると、バッテリーとCPUが同時にフル稼働し、発熱が一気に高まってしまうのです。
そのため、充電中はできるだけスマホを使わないようにするとよいでしょう。
スマホの発熱を防ぐためには、使用している保護ケースの素材や形状を見直すことも効果的です。
特に厚手のシリコンケースや手帳型カバーは衝撃に強い反面、熱を逃がしにくく、内部に熱がこもりやすくなります。
放熱性を重視するなら、通気口が設けられたケースやポリカーボネート・メッシュ素材を採用したタイプがおすすめです。
また、最近では放熱シートを内蔵した冷却用ケースも登場しています。デザイン性と放熱性能の両立を意識してケースを選べば、スマホを守りながら快適に使い続けられるでしょう。
スマホの発熱を防ぐうえで意外と見落とされがちなのが、使用環境の温度です。特に夏場の屋外や車内など、高温になりやすい場所にスマホを置くと、それだけで本体が熱を帯びやすくなります。
例えば、直射日光の下でナビアプリを使ったり、車のダッシュボードに置いたままにしたりすると、短時間で危険なほど温度が上がってしまうことも。
スマホは精密機器であり、適切な動作環境温度が決まっています。特に、直射日光や極度に暑い環境下には放置しないように心がけましょう。
スマホの発熱対策として効果的なのが、OSやアプリをこまめにアップデートすることです。
古いバージョンのまま使い続けていると、処理効率が悪かったり不具合が残っていたりして、CPUに余計な負荷がかかることがあります。その結果、スマホが必要以上に熱を持ってしまうのです。
アップデートには、動作の最適化やセキュリティ強化だけでなく、消費電力の改善が含まれていることも多いため、結果的に発熱を抑える効果が期待できます。特にアプリは頻繁に更新されるため、古いまま放置せず常に最新の状態に保つことが重要です。
「スマホクーラー 400-CLN029」は、サンワサプライが提供展開するスマホ冷却アイテムです。ペルチェ素子を採用しており、通電するとすぐに冷たくなり、短時間で本体の温度を下げてくれます。
また、USB給電式なのでモバイルバッテリーと組み合わせて持ち歩けば、外出先でも利用可能です。
出典：サンワサプライ「スマホクーラー 400-CLN029」
エレコムの「P-CLPL01」は、軽量で携帯性に優れたファンタイプのスマホクーラーです。
ペルチェ素子を使った急速冷却機能を備えており、スマホの背面を直接冷やすことで短時間で温度を下げられるのが特徴です。
また、静音設計のファンを搭載しているため、ゲーム中や動画視聴中でも音を気にせず快適に使えるのも魅力。値段が非常にお手軽なのもうれしいポイントです。
出典：エレコム「スマホクーラー P-CLPL01」
「MESH Grip Case」は、人気ブランドiFaceとAndMeshがコラボレーションして生まれた放熱性に優れたスマホケースです。
特徴的なのは、背面に施されたメッシュデザイン。ケース内にこもりやすい熱を効率的に逃がし、長時間の使用でもスマホ本体の温度上昇を抑えてくれます。
また、耐衝撃性にも優れているため、冷却性能とスマホ保護を両立できる点も魅力です。
出典：iFace × AndMesh「MESH Grip Case」
スマホの発熱は、CPUやバッテリーに負荷がかかっているときや、充電・高温環境といった条件が重なったときに起こります。
多少の発熱は正常ですが、放置すればバッテリー劣化や不具合、最悪の場合は故障や発火リスクにつながるため注意が必要です。
スマホは日常に欠かせない存在だからこそ、熱への対策をしっかり行い、安全に快適に使い続けましょう。
