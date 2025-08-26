スマホが熱い原因はなに？ 熱暴走の危険とその対策、注意点を解説

裸かクリアか手帳か――スマホ保護のベストバランスは？【道越一郎...

スマートフォン（スマホ）を裸で持つか、ケースやフィルムで保護して持つか、悩ましいところだ。スタイルはいくつかに分かれる。何もせず裸で...