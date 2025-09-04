飛行機への持ち込みもOK サンワサプライの大容量モバイルバッテリー あれば旅行や出張でも安心

外出でも安心 大容量モバイルバッテリーが登場

サンワサプライは、モバイルバッテリー「BTL-RDC40BK（10000mAh）」と「BTL-RDC41BK（20000mAh）」を9月中旬に発売する。標準価格はBTL-RDC40BK（10000mAhが4620円、BTL-RDC41BK（20000mAh）が6380円。新製品は、長時間の外出から旅行や出張まで活躍できる、薄型形状の大容量のモバイルバッテリー。BTL-RDC40BK（10000mAh）はUSB Type-CポートとUSB Aポートをそれぞれ1ポートずつ、BTL-RDC41BK（20000mAh）はUSB Type-C×1ポートとUSB A×2ポートを搭載し、複数の機器を同時に充電できる。30cmのUSBケーブルが付属するほか、表面はキズが目立ちにくいシボ加工が施されており、気軽に持ち運びができる仕様だ。また、UN38.3（国連勧告輸送試験）合格品となっており、安心して飛行機に持ち込めるほか、電気用品安全法（PSE）の技術基準にも適合している。さらに、過電流、短絡、過充電、過放電などの保護機能、温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載し、安全性を高めている。なお、新製品は、社名や学校名などの名入れにも対応する。