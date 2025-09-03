エレコム×新日本プロレス 棚橋弘至さんがヘルスケア関連製品・理美容家電ブランドパートナーに就任

棚橋さんがエレコム ヘルスケア関連製品・理美容家電ブランドパートナーに

（画像は棚橋さんのXアカウントから引用）

「疲れたことがない」棚橋さんのパフォーマンス向上に製品を役立ててほしい

早速「今朝も、使いました」と

ポストした棚橋さん

エレコムX公式アカウントの担当者も突然の来社に驚く

エレコムは9月2日、同社グループのヘルスケア関連製品・理美容家電のブランドパートナーに、新日本プロレス代表取締役社長の棚橋弘至さんが就任したことを発表した。どれほど多忙であっても、「疲れたことがない」と公言するほどのタフネスさを持つ棚橋さん。エレコムのヘルスケア関連製品や理美容家電を使用することで、身体をいたわり、パフォーマンス向上に役立ててほしいという思いからコラボレーションが実現したという。発表に合わせて、エレコムのYouTube公式チャンネルでは「『愛してま～す！』棚橋選手がエレコムのタッグパートナーに！」と題した動画を投稿。棚橋さんは動画の中で「このたび、エレコムグループと新日本プロレスはタッグパートナーとして共に歩むことになりました」と語り、最後は「エレコム製品、愛してま～す！」と試合での決めゼリフを織り交ぜて締めくくっている。今後は、エレコムのヘルスケア関連製品や理美容家電が持つビジョンや使い勝手の良さを多くの人に伝えるべく、棚橋さんが活動していくとしている。発表当日、棚橋さんは早速Xアカウント（@tanahashi1_100）で製品を使用したことを画像付きで報告した。パートナー就任発表前の8月28日、棚橋さんはX公式アカウントでエレコム東京支社を訪れたことを画像付きでポストしていた。これには、エレコムのX公式アカウント（@elecom_pr）も反応しており、突然職場に登場したことに驚いたという。