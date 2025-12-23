「デジタル賽銭」できる中部地方にある神社は？サービスごとに紹介

お賽銭のデジタル化！デジタル賽銭とは

デジタル化が進む中、神社でのお賽銭もスマートフォンで完結できる時代になりました。コード決済や電子マネーを使えば、現金を持っていなくてもその場ですぐにお賽銭を納められるため、参拝スタイルの幅が大きく広がっています。特に中部地方でも、近年はキャッシュレスに対応した神社が少しずつ増えており、旅行や出張の合間に訪れる人でも気軽に参拝可能です。この記事では、デジタル賽銭の仕組みや注意点に加えて、中部地方で実際にキャッシュレスでお賽銭ができる神社をサービスごとに紹介します。現金を持たない参拝スタイルを試してみたい方は、ぜひ参考にしてください。デジタル賽銭とは、神社やお寺でスマホを使ってお賽銭を納める仕組みのことです。コード決済や電子マネーなど、キャッシュレス決済を活用して寄付できる方式で、近年のキャッシュレス化の流れを受けて導入する神社・仏閣が増えています。現金を持参せずにその場で決済できるため、思い立ったときに手軽に参拝できます。ただし、利用できる決済方法は神社によって異なり、コードを読み取って金額を入力する方式や、電子マネーをかざすタイプなどさまざまです。利用前には対応サービスを確認しておくとスムーズに参拝できます。デジタル賽銭には次のようなメリットがあります。（1）現金を持ち歩く必要がない（2）対応アプリさえあれば、海外からの参拝者でも利用しやすい現金が不要で便利な一方、次のようなデメリットもあります。（1）スマホや電子決済の操作に不慣れだと使いにくい（2）通信障害やバッテリー切れなど、端末の状況によって利用できない場合があるスマホの状態や通信状況に左右されるため、参拝時に使えないケースがある点は理解しておく必要があります。デジタル賽銭を安心して利用するためには、事前の準備がとても重要です。主なチェックポイントは次のとおりです。（1）どの神社で使えるのか、対応する電子決済サービスを確認しておく（2）利用に必要な電子決済アプリをあらかじめインストールしておく（3）決済が行えるだけの残高があるか事前に確認しておくデジタル賽銭は神社ごとに利用できる決済方法が異なるため、「行ってみたら使えなかった」というケースも珍しくありません。特に初めて利用する人は、参拝前に公式サイトなどで対応サービスを確認しておくと安心です。また、アプリのインストールや残高不足などでその場で慌てるケースも多いため、自宅で準備しておくことでスムーズに参拝できます。中部地方でも、キャッシュレスでお賽銭を納められる神社が増えてきています。ここでは、利用できる決済サービスごとに代表的な神社を紹介します。・【J-Coin Pay】越中護国八幡宮・【J-Coin Pay】新川神社・【PayPay】尾張猿田彦神社神社によって対応する決済サービスが異なるため、参拝前に自分が使うアプリが利用できるかを確認しておくと安心です。富山県富山市に鎮座する越中護国八幡宮は、およそ2000年の歴史を持つ格式高い八幡宮です。境内には、大幡主命をはじめ、応神天皇として知られる誉田別命、神功皇后・玉依姫命、さらに伊勢神宮にゆかりのある天照大御神と豊受大神の六柱が祀られています。近年、J-Coin Payを活用したデジタル賽銭に対応しています。境内に設置されたコードを読み取るだけでお賽銭を納めることができます。富山市新庄町に鎮座する新川神社は、平安時代・貞観9年（867年）に従四位下を授かったとの記録が残る、歴史のきわめて深い古社です。御祭神である「大新川命（おおにいかわのみこと）」は新庄一帯の守護神として知られ、郡名「新川郡」の由来になったとも伝えられています。2021年よりJ-Coin Payを活用したデジタル賽銭に対応しました。コードを読み取るだけでお賽銭を納められるため、現金に触れずに参拝できる点が魅力です。愛知県一宮市に鎮座する尾張猿田彦神社は、「みちひらき」の御神徳で知られる猿田彦大神を主祭神とする神社です。かつて木曽川の河川敷・大巻山に祀られていた歴史を持ち、現在も奥宮は川沿いの松林の中に静かに佇んでいます。時代の変化に合わせてPayPayでのお賽銭に対応しています。境内のコードを読み取るだけでお賽銭を納められます。中部地方では、キャッシュレスでお賽銭を納められる神社が少しずつ増えています。ただし、J-Coin PayやPayPayなど、対応するサービスは神社ごとに異なるため、事前にチェックしておくと安心して参拝できます。旅行や観光の途中でも気軽に立ち寄れるのがデジタル賽銭の良いところ。今回紹介した神社を参考に、キャッシュレスの便利さを活かしながら、中部地方での参拝をより快適に楽しんでください。