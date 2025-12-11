【2026年版】祝日・連休完全ガイド！GW・お盆・SW・年末年始を最大化する方法

2026年の祝日は何日ある？

2026年は、祝日や連休に注目が集まっています。カレンダーの並びが良く、3連休以上が複数あるほか、11年ぶりとなる大型のシルバーウィーク（SW）があるため、旅行や帰省の計画を立てやすい1年です。特に9月には5連休が発生する見込みで、春から年末までの各シーズンで長期休暇を取りやすいことが特徴です。そこで、26年の祝日数や連休の回数、ゴールデンウィーク（GW）・お盆・年末年始など主要な連休の最長日数について、わかりやすく整理してご紹介します。26年の予定を立てる前に、ぜひチェックしてみてください。26年は、年間で18日の祝日（振替休日・国民の休日を含む）が設定されています。ここでは、26年の祝日を時期ごとに一覧で確認しておきましょう。26年のポイントは、9月に「敬老の日→国民の休日→秋分の日」が連続する珍しい年で、SWが大型連休になる点です。秋は行楽シーズンでもあるため、この時期を利用して遠出も楽しめるでしょう。一方で、6月と12月には祝日がないため、年間の中ではメリハリのある休暇スケジュールになっています。また振替休日の扱いは、どの祝日が日曜日に重なるかによって毎年変わりますが、26年はGW期間に1日だけ設定されています。年間の予定を立てる際は、旅行・帰省・イベントなどの混雑時期を判断する指標にもなりますので、早い段階からカレンダーを確認しておくと安心です。26年は、3連休以上が計8回ある年です。25年の9回と比べると1回少ないものの、年間を通じてまとまった休みが取りやすい特徴があります。ここから、主要な連休についてそれぞれ詳しく解説します。・3連休以上が8回ある・GWは5連休・お盆休みは最長9連休・SWは5連休・年末年始は最長9連休中でもGW、お盆、SW、年末年始に長期休暇が発生しやすく、旅行や帰省の計画を立てやすいです。26年は、年間で8回も3日以上続く休みが生まれる年です。25年は9回あったので比べると1回少なくなりますが、年間を通して適度に連休が配置されており、使い勝手のいいスケジュールになっています。実際にどの時期に連休が集中するのか、月ごとに整理すると次のようになります。・1月10日（土）～1月12日（月）：成人の日を含む3連休・2月21日（土）～2月23日（月）：天皇誕生日を含む3連休・3月20日（金）～3月22日（日）：春分の日を含む3連休・5月2日（土）～5月6日（水）：GWの5連休・7月18日（土）～7月20日（月）：海の日を含む3連休・9月19日（土）～9月23日（水）：敬老の日・国民の休日・秋分の日が並ぶ5連休・10月10日（土）～10月12日（月）：スポーツの日を含む3連休・11月21日（土）～11月23日（月）：勤労感謝の日を含む3連休1年を振り返ると、冬・春・夏・秋と各季節に連休が配置され、計画が立てやすい点が26年の特徴です。特に9月はSWとして5連休が確保されており、秋の旅行需要が高まることが予想されます。26年のGWは、5月2日（土）～5月6日（水）の5連休です。憲法記念日・みどりの日・こどもの日、さらに振替休日が続くため、カレンダーでも連休が確保されています。さらに長期で休みたい場合は、連休明けの5月7日（木）・8日（金）に休みを取れば9連休に。この2日を有給休暇にすることで、5月2日（土）～5月10日（日）の「9連休」となり、長く休める大型連休になります。日数的に長距離移動も可能で、家族イベントを計画しやすい日程です。26年のお盆期間は、8月13日（木）～8月15日（土）が一般的な目安となります。企業によっては前後に公休がつくケースが多く、もともと連休を取りやすい時期です。特に26年は 8月11日（火）が「山の日」にあたるため、この祝日が連休づくりの大きなポイントになります。標準的に休める日程は次のとおりです。・8月8日（土）休・8月9日（日）休・8月10日（月）・8月11日（火・山の日）休・8月12日（水）・8月13日（木・お盆入り）休・8月14日（金）休・8月15日（土）休・8月16日（日）休つまり、8月10日（月）と8月12日（水）に休みを取れば、最長9連休が可能です。お盆は帰省や家族行事が重なる時期でもあり、日程が長く確保できると移動や宿泊の計画も立てやすくなります。26年の秋は、例年より長めの休みが取れるSWが実現します。具体的には、以下のような日程となり、11年ぶりに計5連休が確保できる年です。・9月19日（土）・9月20日（日）・9月21日（月・敬老の日）・9月22日（火・国民の休日）・9月23日（水・秋分の日）さらに、9月24日（木）・25日（金）に有給休暇を取得すると、9月19日（土）～9月27日（日）までの9連休を狙えます。秋は気候も穏やかで、旅行・帰省・趣味・リフレッシュに適した時期です。26年の連休を生かして、早めの宿・交通手段の予約を検討しておくといいでしょう。26年末から27年始にかけての年末年始休暇は、基本の休みを押さえた上で少し工夫することで、最長で9連休にできるチャンスがあります。まず一般的なカレンダーを見てみると、企業の多くが以下の期間を休みにすることが一般的なため、6連休が最短パターンといえるでしょう。・2026年12月29日（火）・2026年12月30日（水）・2026年12月31日（木）・2027年1月1日（金）・2027年1月2日（土）・2027年1月3日（日）ただし、2026年12月28日が月曜日であるため、ここで有休をとると12月26日（土）～1月3日（日）までの9連休が実現可能です。このように、年末年始という時期の特徴を生かして、休暇を延ばす計画も立てやすくなります。旅行・帰省・リフレッシュなど、長めの連休を生かした行動に向けて、事前準備を検討しておくとよいでしょう。26年は、3連休以上が8回あり、GW・お盆・SW・年末年始と、年間を通して長めの休暇を取りやすい日程になっています。とくに9月には11年ぶりの大型SWが到来するなど、旅行や帰省、家族行事の計画を立てやすい1年といえるでしょう。連休を最大限活用するには、早めにカレンダーを確認し、有休を組み合わせて「どこを長く休むか」を意識しておくことが大切です。日程を把握しておけば、宿泊や交通の予約もスムーズになり、より充実した休日を過ごせます。26年の休暇のチャンスをうまく生かして、仕事とプライベートのバランスを取りながら、計画的に1年を過ごしてみてください。