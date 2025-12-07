「鉄腕アトム」「ブラック・ジャック」「リボンの騎士」が“午年”を駆ける純金カレンダー

手塚プロダクション監修による描きおろし純金カレンダー3種が発売

手塚治虫作品の英雄たちと“純金の輝き”で迎える特別コレクション

鉄腕アトム

ブラック・ジャック

リボンの騎士

裏面・2026年カレンダーは11月3日が特別なデザインに

BICO・GHIは12月1日に、「金きゃらじゃぱん」から、2026年の干支である「午（うま）」をテーマにした、手塚プロダクション監修による描きおろし純金カレンダーを発売した。ラインアップは、「鉄腕アトム」「ブラック・ジャック」「リボンの騎士」の3種。価格はいずれも4万9500円。発送は12月中旬より順次開始される。今回、発売された純金カレンダーは、26年の幕開けにふさわしい「希望と躍動」をテーマにした純金アートを使用。手塚プロダクション監修のもと「鉄腕アトム」「ブラック・ジャック」「リボンの騎士」の3作品が、「午」をモチーフに登場する。「鉄腕アトム」は未来を見据えつつ手綱をしっかりと握る姿、「ブラック・ジャック」は冷静な眼差しで馬を導く姿を描き、「リボンの騎士」は愛馬オパールにまたがって気高く希望の空へと駆け出す姿をデザインした。裏面は26年のカレンダーとなっており、手塚治虫氏の生誕日である11月3日は、特別なデザインとなっている。サイズは幅54×高さ86mmで、重さは0.5g。