ビックカメラJ-WESTカードの利用で「最大17.5％」ポイント還元、近畿・中国地方のビックカメラ8店舗限定企画！

近畿・中国地方でのビックカメラグループ8店舗でのビックカメラJ-WESTカード支払いで、

最大17.5％のWESTERポイントが還元

キャンペーン期間中なら決済後のエントリーも可能

ビックカメラグループは12月10日～2026年2月9日の期間、近畿・中国地方の8店舗において会計時にビックカメラJ-WESTカードで支払うと、購入金額の5％分に相当するWESTERポイントが還元されるキャンペーンを開催している。ビックカメラグループ店舗での買い物時に、ビックカメラJ-WESTカードで支払うことによって、基本11％のビックポイントと1.5％相当のWESTERポイントを合わせた、計12.5％が還元される。さらに、今回のキャンペーンで還元される5％分のWESTERポイントを加えると、計17.5％が還元されることになる。なお、同キャンペーンの特典を受けるためには、期間中にキャンペーンサイトにてエントリーを行う必要がある。また、期間中でも還元ポイント数が予算上限（1000万ポイント）に達した場合は、早期終了となる。対象店舗は、「ビックカメラ」のなんば店、あべのキューズモール店、アリオ八尾店、高槻阪急スクエア店、岡山駅前店、広島駅前店、Air BicCamera 大丸心斎橋店、ビックカメラリカー 大丸心斎橋店。