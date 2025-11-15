最大10万円分ポイント還元！ ビックカメラ「年末ビックジャンボ」開催

1万円以上の購入＆応募で購入金額が

ビックカメラは11月14日～12月31日23時59分の期間、対象店舗にて合計で1万円以上購入して応募すると、購入金額の最大全額（上限10万円相当）分のポイントが還ってくる「年末ビックジャンボ」を開催している。同キャンペーンに参加するには、期間中に合計1万円以上を購入して、ビックカメラ公式アプリから2026年1月4日23時59分までに応募する必要がある。賞品は、1等（100名）が購入金額の100％相当のポイント（上限10万円相当）、2等（300名）が1万ポイント、3等（1000名）が2000ポイント、4等（8600名）が500ポイント。なお、アウトレット品、中古品、スマートフォン・携帯電話・タブレット端末といった携帯電話会社との契約が必要な商品、プリペイドカード（商品券などの非課税商品）、修理品、作業手数料、配送・工事料金、リサイクル料金などは同キャンペーンの対象に含まれない。また、2026年1月末までに発送完了、設置・工事完了されていない会計も対象外となる。対象店舗は、「ビックカメラ」「Air BicCamera」全店、および公式オンラインショップ「ビックカメラ・ドットコム」。