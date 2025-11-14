最大3万円分ポイントと20％還元！ ビックカメラのブラックフライデー2025年版が開幕

ビックカメラのブラックフライデーセールが

11月14日にスタート

ダイソンのスティッククリーナーが2万円引きなど

ダイソンのスティッククリーナーや「ひつじのいらない枕」シリーズの

「Fit」が特別価格に

指定商品の購入で最大3万円分のポイントを付与

ビックカメラは11月14～30日の期間、特別価格の台数限定商品や最大3万円分のポイントプレゼントや最大20％のポイント還元など、お得な「ビックカメラのブラックフライデー」を「ビックカメラ」各店と公式オンラインショップ「ビックカメラ・ドットコム」で開催する。なお、ビックカメラ・ドットコムでは11月13日22時から先行して開始している。2025年のビックカメラのブラックフライデーでは、人気商品を特別価格で提供する。期間中は、ダイソンのスティッククリーナー「Dyson Cyclone DS20」を通常価格5万9800円から2万円引きの3万9800円、「ひつじのいらない枕」シリーズの「Fit」を1点当たり1万3800円のところ2点同時購入で2万3800円で購入できる。あわせて、指定のエアコン、冷蔵庫、洗濯機、テレビを購入すると、最大で3万円分のポイントがもらえる。さらに、指定の対象商品を購入すると、基本10％のビックポイントが最大20％にポイントアップされる。例えば、サウンドバー、モバイルバッテリー、PC周辺機器、LED電球、電池、電源タップは最大20％、電子レンジ、炊飯器、掃除機、理美容家電、電動歯ブラシ、加湿空気清浄機、シーリング照明、PC本体、ストライダー、枕、布団は最大15％、カメラ（ミラーレス一眼、デジタル一眼、ウェアラブル）、完全ワイヤレスイヤホン、ヘッドホン、プロジェクター、おもちゃ、電動アシスト自転車、メガネ・コンタクトレンズ、リカバリーウェアは最大13％、くすり、日用品、化粧品は最大8％、お酒（ワイン・ウィスキー）は最大6％のポイントが付与される。ほかにも、お買い得商品を多くそろえている。