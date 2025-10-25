50％オフ以上が続々！ 「Yahoo!ショッピング」のブラックフライデー

Yahoo!ショッピングにて「ブラックフライデー」が

11月25日0時にスタート

「誰でも最大25％」のポイントキャンペーンも

LINEヤフーは11月25日0時～30日23時59分の期間、年末商戦に向けた大型キャンペーン「ブラックフライデー」を、同社の運営する「Yahoo!ショッピング」にて開催する。今回の「ブラックフライデー」では、期間中の「Yahoo!ショッピング」での合計購入金額に応じて、最大で8％分のPayPayポイント（期間限定）が追加で付与される。「ボーナスストアPlus」（最大で10％分を追加付与およびさらに2％追加付与）やLINEアカウント連携による毎日5％分の付与、「ブラックフライデー」限定の合計購入金額5000円以上での5％分追加付与と組み合わせることで、誰でも最大25％のポイントがもらえる。さらに、人気ブランドや日用品、食品、家電などを、おトクな「ブラックフライデー」限定価格で販売する（商品ラインアップは11月18日12時の公開を予定）。そのほか、対象ストアで使える限定クーポンを順次配布するとともに、アプリ利用者限定のクーポン配布やLYPプレミアム会員向けの入会特典（合計5000円相当）も実施予定で、アプリ利用によってよりスムーズにキャンペーンへの参加やエントリーができる。