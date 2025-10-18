買えば買うほどお得に、Yahoo!ショッピングで「ヤフショランク」始動

「Yahoo!ショッピング」にて新たな会員ランク制度

「ヤフショランク」がスタート

ランクに応じて特典を提供

ランク特典

LINEヤフーは11月4日に、同社の運営する「Yahoo!ショッピング」において、買い物状況と獲得ポイントに応じて特典が変わる会員ランク制度「ヤフショランク」の提供を開始する。「ヤフショランク」では、ユーザーの購買実績や獲得ポイント数に応じて「ブロンズ」「シルバー」「ゴールド」の3ランクに分類され、ランクに応じた特典が提供されるお買い物プログラム。分類基準は以下の通りで、使い続けるほどにメリットが増える。○ブロンズ：過去1年間に購入履歴のあるユーザー○シルバー：過去6カ月間に3000ポイント以上獲得したユーザー○ゴールド：過去6カ月間に5000ポイント以上獲得したユーザーランクは毎月1日に集計されて2日より反映される仕組みで、ランク特典の適用は11月4日の開始を予定している。あわせて、通常は後日付与されるポイントを購入と同時に獲得可能な「即時ポイント付与」が、「ブロンズ」「シルバー」「ゴールド」全ランクにおいて開始される。獲得したポイントはすぐに利用できるので、次回の買い物がよりおトクになる。ランク特典は以下の通り。さらに、11月11日からはランク限定のおトクなキャンペーンとして、「ヤフショ感謝デー」を毎月11日・22日に開催する（「プレミアムな日曜日」や大型企画などと重複する場合は開催されない）。「ヤフショ感謝デー」では、シルバー会員なら4％、ゴールド会員なら5％の「PayPayポイント（期間限定）」が付与される（付与上限は1000円）。