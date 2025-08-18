PayPayポイントでさらにおトク！ 「Yahoo!トラベル」公式アプリで賢く旅予約

「Yahoo!トラベル」のスマホ向け公式アプリが提供開始

「GoGoセール」で宿泊料金が20％以上オフ

「Yahoo!トラベル」のメリット

LINEヤフーは8月13日に、同社の提供するインターネット旅行予約サービス「Yahoo!トラベル」において、よりおトクかつスマートに旅行を楽しんでもらうべく、「Yahoo!トラベル」公式アプリ（iOS版、Android版）の提供を開始した。「Yahoo!トラベル」は、日本全国1万7000軒超のホテル・旅館をおトクに予約できるインターネット旅行予約サービス。予約時にクレジットカードから決済する「オンラインカード決済」の利用で、宿泊料金が最大10％割引されおトクになるとともに、予約金額に応じて「PayPayポイント」が付与され、「今すぐ使う（即時割引）」か「貯める」かを選べる。また、キーワードや予算、直近の予約からスムーズに探せるほか、気になる宿をお気に入り登録して、あとから比較する機能も備えている。今回、提供が開始された「Yahoo!トラベル」公式アプリでは、移動中でも旅の計画や予約の確認・変更・キャンセルまでをアプリ内で完結させられる。さらに、ブラウザ版「Yahoo!トラベル」と同様にパーソナライズ化されたおすすめ宿の提案を受けられるので、検討にかかる時間を削減でき、希望するホテルや宿を効率的に見つけることが可能になる。今後は、宿泊前に予約状況などを知らせるプッシュ通知機能の追加など、さまざまな機能拡充を行っていく。あわせて「Yahoo!トラベル」では、毎月「5・0」のつく日（5日・10日・15日・20日・25日・30日）を含む36時間限定で、宿泊料金が10％以上おトクになる「GoGoセール」を開催している。同セールの開催期間中は、宿泊料金が10％以上おトクになるとともに、予約時にクレジットカードで決済すると宿泊料金が最大10％オフになる「オンラインカード決済」と組み合わせることで、20％以上おトクになる。「Yahoo!トラベル」アプリのダウンロードiOS版＝https://apps.apple.com/jp/app/id6747539835Android版＝https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.yahoo.travel.android