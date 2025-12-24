上新電機、「DOのリフォーム」の全株式を取得して子会社化

上新電機がDOのリフォームを子会社化

京都・奈良地域で地元に密着して高い売上高をキープ

上新電機は12月23日に、ハウスドゥ・ジャパンのリフォーム事業を吸収分割によって承継する予定である、DOのリフォームの全株式を取得して子会社化することを発表した。ハウスドゥ・ジャパンのリフォーム事業は、約30年の業歴を有しており、京都・奈良地域で地元に密着し、常に高い売上高を維持している。上新電機は関西を中心としたドミナント戦略を展開しており、リフォーム事業拡大に向けたシナジー効果が得られるとの評価から、今回の株式取得実施に至った。ハウスドゥ・ジャパンのリフォーム事業が有する大規模リフォーム・リノベーションに関する高度なノウハウと、上新電機が築いてきた顧客基盤を最大限に活用することによって新たな需要を掘り起こし、リフォーム事業のさらなる成長を促すとともに、オーダーリフォームをはじめとする新たな領域に挑むことで、上新電機グループ全体の企業価値向上を目指す。