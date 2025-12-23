ヤマダデンキ、洗濯機に装着するだけで皮脂汚れも槽のカビも落とす「ウルトラファインバブル給水ホース」

RORO洗濯機用ウルトラファインバブル給水ホース

給水ホースの両端にウルトラファインバブル発生装置が各1個搭載した「Wコア」を採用

ウルトラファインバブルの発生イメージ

ヤマダホールディングスは12月25日に、ヤマダオリジナルの「RORO洗濯機用ウルトラファインバブル給水ホース」（YUFBH90N）を、全国の「ヤマダデンキ」「ベスト電器」「マツヤデンキ」店舗（一部を除く）、および公式オンラインショップ「ヤマダウェブコム」にて発売する。価格は1万4080円。「RORO洗濯機用ウルトラファインバブル給水ホース」は、現在使用している洗濯機に装着することによって、0.001mm未満の超微細な泡が繊維のすき間の奥まで届いて、皮脂汚れに対する洗浄効果を高めるとともに洗濯槽で繁殖しているカビまで落とせる。ホース両端に、ウルトラファインバブル発生装置を各1個搭載したWコアを備えており、シングルコアと比較して約1.5倍に相当する数のウルトラファインバブルが、超純水1mLあたり約3270万個発生させられる。ウルトラファインバブル発生装置を含まない長さは90cm（樹脂部ホースの長さは82cm）。