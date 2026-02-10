Apple Watchも同時充電できる！ Philips製オールインワン・モバイルバッテリーがヨドバシ・ドット・コムで販売中

DLP4350Q

スマホもApple Watchもこれ1台

出張や海外旅行などにも便利

ワイヤレスゲートは、Apple Watch充電パッド、モバイルバッテリー、AC充電器、USB-Cケーブルが一体化したPhilips製の最新モデル「DLP4350Q」を2月5日からヨドバシ・ドット・コムで発売している。価格は6580円。DLP4350Qは、日常から旅行まで幅広いシーンで活躍するオールインワン型のモバイルバッテリー。Apple Watch用ワイヤレス充電パッドを搭載し、スマートフォン（スマホ）やタブレット端末、USBデバイスと同時に充電できる。バッテリーは「10000mAh」と大容量。さらに機内持ち込みにも対応しているため、出張や海外旅行にも便利だ。急速充電にも対応しており、USB・QC・PD機器をしっかりカバー。ビジネスシーンから日常使いまで、幅広いユーザーのニーズに応える。内蔵されたType-Cケーブルは、引き出せば急速充電ケーブルとして使用が可能。しまうときはストラップになる便利な2WAY仕様になっている。DLP4350Qは、毎日のスマホ習慣がこれ1台で完結する利便性と機能性を兼ね備えている。ワイヤレスゲートが取り扱いを開始したことによって、より手に取りやすくなった。外出先でも旅先でも、デジタルライフをスマートに支える新しいスタンダードとして活用してみてはいかがだろうか。