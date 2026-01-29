【2026年最新】アウトドアでも活躍！　3COINSのおすすめアイテム

3COINSの魅力とは

手頃な価格帯とオシャレなデザインが魅力のスリコ

アウトドアで使えるアイテム6選

コンパクトヒーター

コンパクトヒーター

（3520円）

USB電気ブランケット

USB電気ブランケット

（3850円）

ミニ蓄熱式湯たんぽ

ミニ蓄熱式湯たんぽ

（2420円）

ソーラー充電モバイルバッテリー

ソーラー充電モバイルバッテリー

（2750円）

手回し式スマホ充電ラジオライト

手回し式スマホ充電ラジオライト

（2750円）

2IN1ワイヤレスイヤホン＆スピーカー

2IN1ワイヤレスイヤホン＆スピーカー

（3850円）

スリコのアイテムはアウトドアにもおすすめ

雑貨のイメージが強い3COINS（スリーコインズ、通称「スリコ」）ですが、近年はモバイルアクセサリーやアウトドア商品も充実しています。今回は、おすすめの6アイテムを紹介します。どれも手ごろな価格なので、自分のスタイルに合ったアイテムを手に入れてください。なお、店舗や時期によって取り扱い商品は異なります。確実に購入したい場合は、事前に公式サイトで在庫状況を確認してから来店すると安心です。3COINSは、パルグループホールディングスの雑貨事業の主力ブランドとして展開されているブランドです。手頃な価格帯の商品が多く、生活雑貨はもちろん、モバイルアイテムやインテリア雑貨など、幅広い商品ラインナップから自分に合ったものを選べる点も魅力です。ここからは、スリコのアウトドアで使える家電＆アイテムを紹介します。具体的には下記の6アイテムです。・コンパクトヒーター・USB電気ブランケット・ミニ蓄熱式湯たんぽ・ソーラー充電モバイルバッテリー・手回し式スマホ充電ラジオライト・2IN1ワイヤレスイヤホン＆スピーカー冬のアウトドアの際にあると便利なのが「コンパクトヒーター」です。ポータブル電源があれば、足元などのスポット暖房として活躍。9段階の温度設定モードや転倒時に自動で運転を停止する「転倒時自動OFF機能」などを搭載しています。コンパクトで持ち運びに便利なため、アウトドアはもちろん会社や自宅で足元を暖める際にも役立つアイテムです。モバイルバッテリーで給電できる「USB電気ブランケット」は、膝掛け・羽織りの2WAYで使える電気ブランケットです。3段階から選べる温度調節は、胸元に付いた温度調節ボタンを押すだけのため、手軽に自分の好みの温度に変えられます。約1.5時間で自動的に電源がOFFになる「オートパワーオフ機能」を搭載しており、温かさでうっかり寝てしまっても安心です。「ミニ蓄熱式湯たんぽ」は約9～10分間の蓄熱時間で、最大約4時間の保温時間が持続する蓄熱式の湯たんぽです。熱湯は不要なので、使用の際も安心です。付属カバーの両サイドにはポケットが付いており、キャンプで冷えた手や指を効率的に温められます。蓄熱には電源が必要。キャンプ前にあらかじめ蓄熱しておくか、ポータブル電源などを使って蓄熱することをおすすめします。USB充電はもちろん、太陽光でも蓄電できる「ソーラー充電モバイルバッテリー」は、合計4台まで同時充電できる便利グッズです。太陽光を使ってモバイルバッテリーへ充電を行えれば、アウトドアシーンでも役立つでしょう。「手回し式スマホ充電ラジオライト」は、スマートフォンの充電が可能な手回し式の充電ラジオです。市販のACアダプター、手回し（付属ハンドル）、ソーラーパネルの3つの方法で充電可能。本体にある給電ポートに充電ケーブルを接続することでスマートフォンへの充電できます。充電以外にも、ラジオ機能やLEDライト機能、SOSブザー機能などを搭載。アウトドアに行く際に持っておくと、安心感が高まる1台です。アウトドアで音楽を楽しみたい場合におすすめなのが、「2IN1ワイヤレスイヤホン&スピーカー」です。Bluetooth対応ワイヤレスイヤホンとスピーカー機能が搭載された2IN1デバイスで、音量調整や音楽再生、通話操作などが行えます。連続再生時間はイヤホンが約4時間、スピーカーが約2時間です。スリーコインズでは、コンパクトヒーターやUSB電気ブランケット、ソーラー充電モバイルバッテリーなどアウトドアシーンでも役立つアイテムも豊富にラインアップしています。有事の際に備える意味でも、手回し式スマホ充電ラジオライトなどは、あると心強い味方になってくれるでしょう。自身のアウトドアスタイルに合うものがあれば、ぜひ取り入れてみてください！