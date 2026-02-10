ヤーマンの人気ヘアケアに「SAKURAピンク」が登場　リフトロジー SPとヘアケア2製品を2月11日に先行販売

新色「SAKURAピンク」

ベスコス多数受賞の「スムースアイロン」、速乾×美髪の「リフトドライヤー」

スムースアイロン フォトイオン プラス

リフトドライヤー スマート

リフトロジー SP

美容家電メーカーのヤーマンは、人気ヘアケアアイテム「リフトドライヤー スマート」「スムースアイロン フォトイオン プラス」の新色として「SAKURAピンク」を2月11日から銀座三越で先行販売する。春の訪れを感じさせる淡いピンクカラーで、毎日のヘアケアタイムを楽しく心まで明るく彩るデザインに仕上げた。価格は、リフトドライヤー スマートが2万7500円、スムースアイロン フォトイオン プラスが2万4200円。スムースアイロン フォトイオン プラスは2024年11月の発売以来、「しっとり仕上がるヘアアイロン」として多数のベストコスメを受賞した実力派モデル。一方、リフトドライヤー スマートは折り畳み可能なコンパクト設計でありながら大風量を実現し、速乾と美髪ケアを同時に叶えられる人気商品。マルチボルテージ対応で海外での使用もでき、旅行者やインバウンド層からも好評だ。両製品とも、ヘアケアとデザインの両方にこだわるユーザーに適した新色になっている。さらに、半顔1分でリフトケアができると話題の美顔器「リフトロジー SP」から昨年好評だった「シェルピンク」が今年も発売となる。価格は5万8300円。シリーズ累計でベストコスメ22冠受賞、男女を問わず幅広い層から支持され、25年には「Red Dot Design Award 2025」を受賞するなど、機能性とデザイン性の両面で高い評価を得ている。新色の発売に合わせ、ヤーマンは「SAKURA Collection」プロモーションを各地で開催。銀座三越のほか、伊勢丹新宿店やYA-MAN the store GINZAなどでいち早く体験できる。抽選で話題の商品が当たるカプセルくじ企画など、来場者が楽しめるイベントも用意している。