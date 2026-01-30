乾燥肌の対策に！「フェイススチーマー」で潤いキープ

ビックカメラ日本橋三越でビューティー家電コーナー販売員の

【おしえてビックさん・38】冬で気になるのが肌の乾燥。特に太平洋側では晴れの日が続き、空気がとても乾燥しています。そんな乾燥肌に潤いを与えてくれるのが「フェイススチーマー」です。専用の化粧水は不要で、普段使っている好みの化粧水が使えるのもうれしいポイント。ビックカメラ日本橋三越でビューティー家電コーナー販売員の森清爽香（もりせ・さやか）さんに、乾燥肌の対策で潤いをキープしてくれるフェイススチーマーをおしえてもらいました。森清さんは、フェイススチーマーを選ぶ際の三つのポイントを挙げます。（1）スチーム量（2）使いやすさ（3）プラスαの機能性潤いをキープするには基本性能であるスチーム量のチェックは欠かせません。また、毎日の肌ケアをする上で、使いやすさも重要なポイントといえます。さっそく商品について、森清さんに順番におしえてもらいます。森清さんが推す商品の1品目は、パナソニックの「スキンアクト スチーマー マルチ EH-SB50」です。おすすめする理由について「ナノサイズの濃密ダブルスチームがもちもち肌に導いてくれて、『化粧水ミスト』が手で塗るよりも保湿成分の浸透を15％アップしてくれます」と、手でケアするよりも効果が高い点を推奨します。また「温スチームと冷ミストの急速な温度差で肌に良い刺激が加わり、透明感のアップも期待できます。MOIST（温スチーム）、CLEAN（クレンジング）、BRIGHT（クリア肌）、ENRICH（ハリ／弾力）、MISTでなりたい肌に合わせて選べる五つのモードを搭載してます」と、1台で様々な肌ケアができることを説明します。森清さんがこの商品をおすすめしたい人は、「スキンケアにとことんこだわりたい方」とのこと。特に、温スチームと冷ミストを自動で交互に浴びることができる「BRIGHT」モードは、みずみずしく明るい、透明感のある肌に仕上げてくれます。森清さんが推す商品の2品目は、ヤーマンの「美顔器スチーマー Photo Care（フォトケア） YJSB0N」です。おすすめする理由について、森清さんは次のようにアドバイスします。「自宅にいながらエステのようなフォトケアができる、5色のLEDを搭載しています。乾燥ケアだけでなく、あらゆる肌の悩みに肌への負担を抑えつつやさしくアプローチ。ソフトスチームと橙色LEDのアイケアモード搭載で、気になる目もとも集中的にケアできます」。LEDはクリニックの光美容でも使われている技術です。幅広い波長の組み合わせで、潤いやハリを与えて様々な肌の悩みをケアします。森清さんがこの商品をおすすめする人は「年齢が気になってエイジングケアをしたい方」。顔だけでなく、髪の毛からデコルテ、目もとまで広範囲にケアできるのは、二つの吹出口から出るWスチームの噴出量が、従来機種の約1.6倍にパワーアップしたためです。森清さんが推す商品の3品目は、パナソニックの「スキンアクト スチーマー トリプル EH-SB30」です。おすすめする理由について森清さんは次のように説明します。「温スチームの吹出口が三つあり、スチームの発生量が約18ml／分とたっぷり潤いを補給できます。左右と中心のスチーム吹出口の方向を変えられるので、広範囲かつ時短ケアも叶えてくれます」と、時短でケアできる点もプラスαとして推します。ナノサイズの濃密トリプルスチームで、乾燥によるゴワつきが気になる肌でも、たった8分間のスチーム浴で潤いを補給できます。また、顔からデコルテまで包み込んでくれます。さらに森清さんは、「シンプルな2モード（MOIST／CLEAN）の簡単操作なので、使い続けやすい点もおすすめポイントです」と話します。肌の乾燥ケアは毎日のお手入れが肝心です。シンプルな使いやすさは、継続できるかどうかを判断する上でチェックしたいポイントです。森清さんがこの商品をおすすめする人は「時短で効率よくケアしたい方」とのこと。忙しくて、すき間時間で肌ケアしたい人におすすめの商品といえるでしょう。最後に、森清さんが接客時に心掛けていることをおしえてもらいました。「商品のメリットとデメリットの両方をお伝えするように心がけています。あえてデメリットを伝えることでお客様が何を第一に商品を選びたいかが分かってくるからです。また一般的に売れている理由と個人的な感想を伝えて、お客様が実際に使うシーンを想像していただけるようになればいいなと思いながらご案内しています」。冬の乾燥肌の悩みは人により様々です。ケアしたいことを聞いてくれて、オーバースペックにならないように、あえてデメリットも伝えてくれる森清さんなら、安心して相談できます。楽しく肌の潤いをキープできる、お気に入りのフェイススチーマーを選びましょう。