パナソニック、18％小型化した「スキンアクト スチーマー」2機種を同時発売

スキンアクト スチーマー

顔だけでなく首やデコルテまで包み込む

パナソニックは、日々のスキンケアを底上げする新たな選択肢「スキンアクト スチーマー」2機種を11月上旬から発売する。同社では、1970年に初代スチーマーを発売して以来、50年以上にわたりスチーム技術の研究を続けてきた。2004年に発売した「スチーマー ナノケア」のナノサイズの濃密スチームによるうるおいケアは高い評価を得ており、累計販売台数580万台を達成した。今回、この「スチーマー ナノケア」を、未来の素肌のためのアクションとして、日々のスキンケアにテクノロジーを取り入れる新たな提案「SKINACT（スキンアクト）」へと刷新する。新製品「スキンアクト スチーマー」は、パナソニック従来品から18％小型化。白を基調とした丸みのあるボディーで、空間における圧迫感を軽減し、より暮らしに馴染みやすいデザインへ刷新した。また、様々な使用シーンや身長の異なる人に使いやすいよう、スチーム吹出口を低めに設定している。マルチモデルの「EH-SB50」は、ナノサイズ濃密ダブルスチームや化粧水ミスト・自動温冷機能を搭載。なりたい肌にあわせて選べる5つのモードによる本格的な高保湿スキンケアを求める人におすすめ。トリプルスチームモデルの「EH-SB30」は、ナノサイズ濃密トリプルスチームを搭載。シングルスチームの3倍のスチーム量を実現し、顔だけでなく首やデコルテまで包み込む。MOISTモードは8分間でうるおいを補給できるなど、温スチームに特化した仕様で時短ケアを求める人におすすめとなっている。さらに2機種とも「with Panasonic Beauty」アプリと連携することで、肌分析の結果に応じた使い方を提案する。価格はオープン。