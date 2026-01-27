自分へのご褒美に！ 今いちばん売れてる美容家電

美容家電の選び方を紹介

今冬、自分へのご褒美に美容家電の購入を検討している人もいるかもしれません。しかし、一口に美容家電といってもさまざまな種類があります。そこで、美容家電の選び方やおすすめの美容家電を六つ紹介します。まずは、美容家電を選ぶポイントについて解説します。選ぶ際のポイントは、次の三つです。・目的・価格・ブランドそれぞれくわしく見ていきましょう。美容家電には、さまざまな種類があるため、選ぶ際には目的に応じて製品を選ぶことが大切です。まずは、どこをケアしたいのかを考えましょう。顔にハリがほしい、顔の肌に潤いを与えたい、髪の毛にツヤがほしいなど、悩みや期待する効果に応じて製品を選ぶことで、失敗のリスクを減らせます。製品の種類とできることの一例は、次の通りです。・美顔器美顔器は、肌に刺激や振動を与えハリを保つアイテムです。EMS式やLED式、超音波式などがあり、自宅で手軽にエステのようなケアを行うことができます。・スチーマー顔に蒸気を当てて水分や油分を保ち、肌の潤いを整えるアイテムです。毛穴の汚れを落としたり化粧水を噴射したりできる製品などもあります。・ヘアドライヤー／ヘアアイロン高性能なヘアドライヤー／ヘアアイロンで、頭皮に潤いを与えたり、髪のツヤを保ったりするアイテムなどがあります。美容家電を選ぶ際には、価格も重要なポイントです。製品によって価格もさまざまです。性能が高い製品ほど、価格も上がる傾向にあるため、自分がどの程度の性能が必要かを見極めた上で、価格とのバランスを考慮しながら選びましょう。目的や価格を考慮した上で、ブランドから選ぶのも一つの方法です。それぞれ特徴があるため、そのブランドならではの製品を求めている場合には、ブランドに注目してみましょう。美容家電業界で注目されている主なブランドは以下の通りです。・ヤーマン精密機器や業務用美容機器を開発してきた美容専業メーカーで、美顔器を多く販売しているのが特徴です。・ReFa（リファ）「美容機器と化粧品の融合」を掲げるメーカーで、人気の美顔ローラーやシャワーヘッドのほか、ヘアドライヤー、ヘアアイロンなどを販売しています。ここでは、人気美容家電のおすすめを紹介します。おすすめは、次の六つです。・【美顔器】ヤーマン「メディリフト プラス」・【美顔器】ReFa（リファ）「ビューテック ポイント」・【美顔器】ヤーマン「美顔器スチーマー フォトケア」・【ヘアケア】SALONIA「エアトリートメントドライヤー」・【ヘアケア】パナソニック「ヘアドライヤー ナノケア EH-NC80」・【ボディケア】ReFa（リファ）「ファインバブル U」ヤーマンの「メディリフト プラス」は、顔につけるだけで顔の下半分が鍛えられるウェアラブルEMS美顔器です。1回10分のオートプログラムで、大頬骨筋・小頬骨筋や咬筋などを鍛えます。また、シートマスクとの併用も可能で、表情筋を鍛えながら同時に保湿力のアップも期待できます。リファの「ビューテック ポイント」は、目元や口元など普段のお手入れではカバーしにくいデリケートな部分のケアに役立つ美顔器です。温感ヘッドで肌温度を高めることで、集中的なケアを実現します。持ち運びしやすいサイズ感のため、旅行先や職場など、いつでもどこでも手軽に温感ケアが可能です。ヤーマンの「美顔器スチーマー フォトケア」は、三つのスチーム・ミスト機能を搭載した美顔器スチーマーです。W温スチームでは、肌温度を肌の土台づくりに適した状態に導きます。化粧水ミストでは、普段使っている化粧水をナノサイズのミストにして浴びることが可能で、肌への浸透性を高めてくれるのが特徴です。LEDは5色の色合いがあり、温スチーム時とミスト時で色を使い分けて肌悩みにアプローチします。SALONIAの「エアトリートメントドライヤー」は、立体風と遠赤外線の働きで髪へのダメージを抑えつつ、速乾を可能にするヘアドライヤーです。遠赤外線で髪の内側の水分に作用して内部から乾かすことで、うねりにくい髪へ仕上げます。また、立体風で効率的に髪を乾かすため、熱の1点集中によるダメージも軽減してくれます。パナソニックの「ヘアードライヤー ナノケア EH-NC80」は、ナノイーを搭載したヘアドライヤーです。高浸透ナノイーがキューティクルの隙間に浸透し、髪のツヤやまとまりを実感できます。また、「パサつきが気になる」「髪のうねりが気になる」など、髪質に合わせたパーソナルメニューを搭載しており、理想的な髪へ導いてくれます。リファの「ファインバブル U」は、ウルトラファインバブルとマイクロバブルの2種類の泡で毛穴につまった汚れを効率的に落とす、シャワーヘッドです。四つの異なる水流モードを搭載しており、目的や浴びる部位によって変えられる点も魅力です。美容家電といっても、さまざまな種類があるため、目的や価格、ブランドなどから自分に合った製品を選ぶことが重要です。この記事で紹した、おすすめ人気美容家電を自分へのご褒美選びの参考にしてください。