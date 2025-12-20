○○をドンキで買うのはどの県民？ 意外な1位に驚き！

○○をドンキで買いがちな都道府県はどこだ!調査

「マジボイス」での書き込みや売上の高い商品をもとに分析

パーティーグッズの販売数ランキング

理美容家電の販売数ランキング

プロテイン関連の販売数ランキング

掃除用洗剤の販売数ランキング

キャリーケースの販売数ランキング

香水の販売数ランキング

紅生姜関連の販売数ランキング

洋酒の販売数ランキング

偏愛めしの販売数ランキング

焼き芋の販売数ランキング

総合ランキング

ドン・キホーテは12月12日に、同社の運営する「ドン・キホーテ」や「MEGAドン・キホーテ」といったディスカウント事業運営店舗における、特定カテゴリの年間購買データに基づいた、「○○をドンキで買いがちな都道府県はどこだ!調査」の結果を発表した。同調査は、「majica」アプリ内の商品評価・レビュー機能におけるサービス「マジボイス」での書き込み傾向や、売上の高い商品などをもとに、独自に分析している。パーティーグッズのランキングでは、東京都が1位となった。店舗別でみても、全国売上トップ10のうち6店舗が都内の店舗となっている。商品販売数別では、1位は上位3件いずれも風船を膨らませる際に使用するヘリウム缶、2位は血のりペイントとなっている。理美容家電のランキングでは、沖縄県が1位となったほか、トップ5に東海エリアの3県がランクインした。商品販売数別では、上位3県いずれもマッサージ家電と、情熱価格「スマホ連動イヤークリーナー」がランクインしている。プロテイン関連のランキングでは、沖縄県が1位となった。フレーバーは、上位3県いずれもココア・チョコレート系の人気が高い。掃除用洗剤のランキングでは、沖縄県が1位となった。商品別でみると、沖縄県ではカビ取り商品が2位の青森県と比較して2倍近く売れている。キャリーケースのランキングでは、3位以下を大きく引き離して、沖縄県が1位、東京都が2位となった。商品別でみると、沖縄県・東京都ともに大型サイズの商品が上位を占めている。香水のランキングでは、沖縄県が1位となった。商品別でみると、ドン・キホーテオリジナルの「DUBYENOTE ボディーミスト」が、上位10商品中7商品ランクインしている。紅生姜関連のランキングでは、鳥取県が1位となり、北陸・甲信越の3県が2～4位にランクインした。鳥取県では、「最後まで美味しい紅生姜せん」がもっとも支持されており、北陸・甲信越の3県では「かける紅生姜」と「紅生姜タルタル」が3位を大きく引き離して、圧倒的な人気を博している。洋酒のランキングでは、山梨県が1位となった。商品別でみると、山梨県の販売数量上位10商品のうち7商品がウイスキーとなっている。偏愛めしのランキングでは、鳥取県が1位となった。商品別でみると、上位3県いずれも「あんだく溺れ天津飯」が1位となり、2位は鳥取県が「ころもが主役のチキンカツ弁当」、愛知県・三重県が「ジューシィ焼鳥ゴロっと丼」となっている。焼き芋のランキングでは、沖縄県が1位となり、2位には僅差で鳥取県がランクインした。各10部門のランキングでは、沖縄県が6部門で1位を獲得しており、総合ランキングでも2位に倍の差を付けている。地域別では、東海エリア（静岡県、愛知県、岐阜県、三重県）が1位となった。