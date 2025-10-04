「映え」と「お得」が詰まったZ世代の聖地、キラキラドンキが仙台に初登場

「キラキラドンキザ・モール仙台長町店」の店舗イメージ

織姫・彦星・伊達政宗をイメージしたドンペンが至る所に

「キラキラドンキザ・モール仙台長町店」限定で販売される

伊達政宗風ドンペンデザイン・オリジナルTシャツのイメージ

ドン・キホーテは、「キラキラドンキザ・モール仙台長町店」を「ザ・モール仙台長町」（宮城県仙台市）の3階で10月22日にオープンする。Z世代をターゲットにした特化型業態である「キラキラドンキ」は、キラキラドンキザ・モール仙台長町店のオープンで全国9店舗目となり、東北エリアとして初出店となる。キラキラドンキザ・モール仙台長町店が出店する長町エリアは、学校や医療機関・太白区役所がありファミリー層も多く、ザ・モール仙台長町には学生や子育て世代が毎日集まり、多世代が交わる憩いの場所となっている。同店は、ドンキらしい圧縮陳列やド派手な手書きPOPをはじめ、Z～α世代の感性を刺激する店内演出を行っており、仙台七夕まつりを連想させる装飾や織姫・彦星・伊達政宗をイメージした、同店オリジナルデザインのドンペンが至る所にあしらわれ、柱に設置されたドンペン型鏡で撮影を楽しめるフォトスポットも設けられる。さらに、Z世代に特化した従来のキラキラドンキとは品揃えを少し変え、子育て世代のヤングママ・パパもゆっくり買い物を楽しめるよう通路幅を確保するとともに、種類豊富なキャラソックスや、再熱しているシール帳ブームに合わせた立体的なボンボンドロップシールなど、おしゃれで実用的な雑貨アイテムをそろえる。あわせて、若者のトレンドや流行をリサーチした商品を展開し、店内はコンパクトながらステッカー・キーホルダーといった推し活グッズ、カラーコンタクトも充実している。グミコーナーには約200種類以上のグミを取り揃え、食玩商品は通常の約2倍となる約100種類を用意する。また、秋冬シーズンに欠かせない、肌に潤いをあたえるトレンドコスメアイテムや、あったかグッズも充実している。そのほか、伊達政宗風ドンペンをデザインした、キラキラドンキオリジナルTシャツを同店限定で販売する。営業時間は10時～21時。同店のオープンを記念して、同店で買い物をすると同店限定ステッカーがもらえる。さらに、1500円以上の購入で数量限定の限定ノベルティバッグがもらえる。