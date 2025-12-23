2026年サンコー福袋「第二弾」発売！ 1万3000円～1万6000円までの3種類を数量限定で

  • ホーム
販売戦略

2025/12/23 17:30

　サンコーは12月19日に、「2026年サンコー福袋“第二弾”」の販売を、公式オンラインショップ、楽天ショップにて開始した。

「2026年サンコー福袋」の“第二弾”として、3種類の福袋が追加

スピード家電などを用意

　「2026年サンコー福袋“第二弾”」として追加された福袋のラインアップは、「13,000円福袋＜せっかちさん専用、スピード家電福箱＞」「15,000円福袋＜初めてのサンコー福箱“中級編”＞」「16,000円福袋＜広報担当しのちゃん選定福箱＞」の3種類で、いずれも数量限定となる。
 
13,000円福袋＜せっかちさん専用、スピード家電福箱＞

　「13,000円福袋＜せっかちさん専用、スピード家電福箱＞」には、4点・約2万4000円相当の商品が入っている。価格は1万3000円。
 
15,000円福袋＜初めてのサンコー福箱“中級編”＞

　「15,000円福袋＜初めてのサンコー福箱“中級編”＞」には、4点・約2万9000円相当の商品が入っている。価格は1万5000円。
 
16,000円福袋＜広報担当しのちゃん選定福箱＞

　「16,000円福袋＜広報担当しのちゃん選定福箱＞」には、5点・約3万7000円相当の商品が入っている。価格は1万6000円。

