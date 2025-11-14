東武百貨店 池袋本店・船橋店の福袋は「グルメ」や「体験」、「金製品」など福がいっぱい

「【魚の北辰】『新春 舟盛福袋』」のイメージ

午年の1年を「ウマくいく」ように家計を応援！

「【ニュー・クイック】『ウマい和牛三昧福袋』」のイメージ

池袋本店に出店する九州屋の果物を計26点選べる福袋も登場

「【魚の北辰】『毎日!お寿司生活 サブスク福袋』」のイメージ

「【グッドモーニングバンコク】『惣菜サブスク福袋』」のイメージ

「【武蔵小山酉玄 酉金】『半年間20％引のサブスク』」のイメージ

乗馬や昭和レトロ、パイプオルガン、1日駅長の「体験型福袋」も！

「東武乗馬クラブ＆クレイン」での乗馬体験イメージ

「【マルベル堂】『私もアイドル!私推し福袋』」で作ってもらえる、

ブロマイドや缶バッジなどのイメージ

東京芸術劇場に設置されている世界で唯一の

回転式パイプオルガンを演奏できる福袋も

過去に実施された「【東武鉄道】『東武東上線 池袋駅 1日駅長体験福袋』」の様子

ららアリーナ 東京ベイでプロバスケットボールチーム「千葉ジェッツ」の

試合観戦などができる福袋も登場

千葉県匝瑳市の田んぼでの田植え体験イメージ

優愛「午」

開運招福小判

2026年カレンダー 午

東武百貨店は2026年1月3日の初売りで、「家計を応援！美味い・上手い・午い！福がウマれる1年に」をテーマにした2026年福袋を池袋本店（東京都豊島区）と船橋店（千葉県船橋市）にて販売する。物価高が続く中で「家計を応援！お得でウマい食福袋」、特別な体験で笑顔が生まれる「ウマくいく！夢を叶える体験福袋」を展開するとともに、金相場の上昇で注目されている「金製品の福袋」の販売も行う。「家計を応援！お得でウマい食福袋」は、集いの場が盛り上がるお刺身の舟盛りやお肉の盛り合わせといった豪華な福袋から、定期的に楽しめて嬉しいサブスクといった、おトクで美味しい福袋となっている。池袋本店で販売される「【魚の北辰】『新春 舟盛福袋』」は、目利きが選んだうま美味い海鮮をバラエティ豊かに盛り付け、午年にちなんだ「蹄鉄」モチーフなど、食卓を華やかに演出する魚の北辰こだわりの一品。国産生本まぐろ・真鯛・ウニ・サーモン・カンパチなどが含まれる（変更の場合あり）。計17種・約5～6人前で約5万円相当の商品が入っており、価格は2万260円。応募抽選型で限定5点となる。同じく池袋本店で販売される「【ニュー・クイック】『ウマい和牛三昧福袋』」は、大人数でもお腹いっぱい楽しめる盛りだくさんのウマい和牛福袋で、イチボ・三角バラ・バラカルビ・シャトーブリアン・サーロイン・ランボソ・ウチモモの7部位が含まれる（変更の場合あり）。計約4.5kg・約12～15人前で約9万円相当の商品が入っており、価格は5万円。応募抽選型で限定1点となる。同じく池袋本店で販売される「【九州屋】『よりどり福袋』」は、店内の果物の中から好きなものを計26点選べる福袋で、メロンやイチゴ、ギフト詰合せコーナーといったそれぞれのカテゴリから、その時期の旬のフルーツを組み合わせて楽しめる。1カテゴリ1点または1箱ずつ（変更の場合あり）で、格は8万6400円。応募抽選型で限定8点となる。同じく池袋本店で販売される「【魚の北辰】『毎日!お寿司生活 サブスク福袋』」は、店頭の「寿司（2貫パック）」「ミニどんぶり」「おにぎり」から好きな1点を、毎日1個選んで持ち帰れる、初企画となる1カ月間のサブスク福袋で、価格は2026円。応募抽選型で限定3点となる。同じく池袋本店で販売される「【グッドモーニングバンコク】『惣菜サブスク福袋』」は、店頭のお惣菜（Sサイズ）8種の中から好きなものを毎日1個持ち帰れる、初企画となる1カ月間のサブスク福袋で、価格は2026円。応募抽選型で限定3点となる。同じく池袋本店で販売される「【武蔵小山酉玄 酉金】『半年間20％引のサブスク』」は、こだわりの鶏をつかったお弁当やお惣菜が人気の「武蔵小山酉玄 酉金」で販売されている商品を、20％オフで購入できる初企画のサブスク福袋。対象期間は2026年2月1日～7月31日で、価格は2026円。応募抽選型で限定10点となる。「ウマくいく！夢を叶える体験福袋」は、干支である午にちなんだ福袋や地域と連携した福袋といった、特別な体験で笑顔と思い出が生まれる福袋を用意している。池袋本店と船橋店の両方で販売される「【東武乗馬クラブ＆クレイン】『乗馬体験＆記念撮影福袋』」は、関東最大規模の乗馬クラブ「東武乗馬クラブ＆クレイン」において、乗用馬とふれ合いつつ乗馬体験が可能な福袋。乗用馬による約30分の乗馬体験に加えて、記念撮影およびその写真を使用したオリジナルカレンダーと、装飾付き蹄鉄のプレゼントが含まれる。応募条件は小学生～75歳、実施日は26年2月23日で、価格は5000円。応募抽選型で限定5組10名（池袋本店：3組6名、船橋店：2組4名）となる。池袋本店で販売される「【マルベル堂】『私もアイドル!私推し福袋』」は、同店の人気催事「昭和レトロな世界展」に出展しているマルベル堂による写真撮影体験福袋で、浅草のマルベル堂において昭和のアイドル気分で写真撮影を行い、自分だけのオリジナルポスター、写真集、缶バッジなどを作れる。撮影時間は約90分で、ブロマイド×20枚、B1サイズのポスター×1枚、写真集（22ページ）×1冊、アクリルスタンド×1点、缶バッジ×18個、バッグ×1個が含まれる。応募条件は中学生以上、実施日は26年2月中のいずれか1日で、価格は1万7000円。応募抽選型で限定3組（1組2名まで）となる。同じく池袋本店で販売される「【東京芸術劇場】『リオープン記念 パイプオルガン演奏体験＆劇場ツアー福袋』」は、池袋西口の東京芸術劇場において、世界で唯一の回転式パイプオルガンを演奏できる体験福袋。記念撮影や、普段は見られないバックヤードも案内してもらえる特別な劇場ツアーで、東武百貨店 池袋本店 レストラン街スパイスで使える2000円分の飲食券が含まれる。応募条件は申込時点で小学4年生以上、実施日は26年5月23日の午前中で、価格は2万260円。応募抽選型で限定6組（1組4名まで）となる。同じく池袋本店で販売される「【東武鉄道】『東武東上線 池袋駅 1日駅長体験福袋』」は、東武東上線 池袋駅にて駅の仕事を体験可能な福袋で、駅長の制服を着て1日駅長の任命式、駅員の仕事に挑戦するほか、駅構内などの見学、東武百貨店 池袋本店 レストラン街スパイスで使える2000円分の飲食券が含まれる。応募条件は小学1～6年生、実施日は2026年1月24日で、価格は2026円。応募抽選型で限定3名となる。船橋店で販売される「【千葉ジェッツ】『ららアリーナ 東京ベイでの試合観戦・バックヤード見学ツアー付 選手との記念撮影福袋』」は、船橋店がパートナーシップを締結しているプロバスケットボールチーム「千葉ジェッツ」とのコラボ福袋。新ホームアリーナ「ららアリーナ 東京ベイ」での試合観戦・バックヤード見学に加えて、試合後に原選手や田代選手といったスター選手全員と記念撮影ができる（コンディション上の理由で、一部の選手が参加できない場合あり）。また、選手全員のサイン入りグッズももらえる。実施日は26年5月2日で、価格は8万円。応募抽選型で限定2組（1組2名まで）となる。同じく船橋店で販売される「【お米のまきの】『稲作体験福袋』」は、千葉県匝瑳市の田んぼでの田植え＆稲刈り体験のほか、五ツ星お米マイスターがセレクトした千葉県産のお米（5kg）が、3月・5月・7月・9月下旬の計4回届く福袋。応募にあたっては現地への車での集合が可能であることが求められ、田植えの実施は26年5月頃、稲刈りの実施は2026年9月頃の予定で、価格は2万260円。応募抽選型で限定10組（1組2名まで）となる。そのほかお米サブスク福袋として、全国厳選米が届く12カ月（5kg）コース（8万円）、12カ月（2kg）コース（4万円）、千葉県産米が届く6カ月（2kg）コース（2万5000円）も用意している。さらに池袋本店では、金相場高騰が続く中で注目を集める「金」の福袋として、「【SGCゴールドショップ】『黄金開運干支福袋』」を販売する。26年の干支である「午」の置物、開運招福小判、26年カレンダーの金製品3点セットで、価格は120万円。受注生産で、金相場の変動によって販売価格が変更される場合あり。