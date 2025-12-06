Windows 11搭載中古PCの福袋が過去最大割引！ 「PC next」で2万円以上お得

Windows 11搭載の中古PC入り福袋が予約受付中

利用シーンで選べる3種類をラインアップ

Aセット

Bセット

Cセット

ポンデテックは12月25日までの期間、同社の公式オンラインショップ「PC next」において、Windows 11を搭載した中古PCが入った福袋の予約を受け付けている。ラインアップは「Aセット」「Bセット」「Cセット」の3種類で、いずれも価格は6万8000円。数量限定での販売となる。今回の福袋は、はじめて中古PCを購入する人から、在宅ワークや学習用途まで幅広いニーズに対応する、3種類のラインアップを用意する。いずれも、PC本体に加えて、すぐに使い始められる周辺機器やソフトウェアが含まれており、届いたその日から安心して利用できる。「Aセット」は、CPUに第8世代インテルCore i7、14インチディスプレー（解像度1920×1080）、メモリー16GB、256GBのSSDを搭載したノートPCのセット。「大画面で快適にインターネットを楽しみたい」「複雑な作業も快適に行いたい」「仕事にも安心して使える環境がほしい」といった人に適している。「Bセット」は、CPUに第11世代インテルCore i5、13.3インチディスプレー（解像度1920×1080）、メモリー8GB、256GBのSSDを搭載したノートPCのセット。「軽くて持ち運びやすく、どこでも快適に使える1台がほしい」という声に応え、持ち運びやすさと性能の両方にこだわった。「Cセット」は、CPUに第8世代インテルCore i5、メモリー16GB、480GBのSSD、DVD-ROMドライブを搭載したデスクトップPCのセット。「自宅でしっかり使えるデスクトップがほしい」「ディスプレーや必要な周辺機器もまとめてそろえたい」といった声に応える特別なセット。