中古の不安をゼロに！ 和歌山で「再生パソコン特別販売会」

見て、触れて、納得！

ポンデテック（関西電力グループ）が運営するPC nextは、12月6日に和歌山県和歌山市で「再生パソコン特別販売会」を開催する。今回の再生パソコン特別販売会では、通販サイトで好評を得ている商品だけでなく、当日会場でしか手に入らない“数量限定品”も用意。展示品を実際に見たり、操作したりすることができるので、中古品への不安を解消できる。さらに、会場限定の購入特典としてワイヤレスマウスを購入者の先着50人にプレゼントする。再生パソコンは、使用済みパソコンに清掃や部品交換などの処理を行って再び使用できるようにしたもの。新品と比べ価格が安いため、最新モデルにこだわらない個人・法人などから支持されている。環境にもお財布にもやさしい、近年注目のパソコンとなっている。特別販売会では、大企業で使われていたパソコンを徹底クリーニングし、SSDを新品に交換して販売する。法人で一斉入れ替えとなった“まだまだ使える”ビジネス用高性能PCを再生することで、コストパフォーマンスと性能の両立を実現している。新品SSDによってすぐに起動し、サクサク快適な処理スピードを感じることができる。面倒な初期設定は不要。付属の写真付きガイドに沿ってインターネットに接続するだけでスムーズにパソコンライフを始められる。また、機種選びや中古パソコンに関する様々な疑問をスタッフに個別で相談できる。初心者や今まで中古パソコンを購入したことがない人も安心して参加できる。Windows11の公式要件を遵守し、正規OSライセンスを使用した商品のみを取り扱っており、セキュリティ面も安心して使用できる。また業界最長クラスの保証を付けている。なお、今年10月にWindows10のサポートが終了したため、販売会ではWindows11を搭載した商品のみを取り扱っている。ラインアップは、NECの法人モデルのVersaProシリーズやビジネスパーソンに愛用者が多いPanasonic Let's noteシリーズなど定番メーカーを中心に用意。購入後そのまま持ち帰ることができるので、買ったその日から快適なパソコンに切り替えることができる。開催時間は、第一部が11時から13時まで、第二部が14時から16時まで。会場は、和歌山ビッグ愛会議室801。