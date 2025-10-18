【PC初心者必見】Windows 10がサポート終了 10のままで大丈夫？ 危険性は？買い替えの必要は？ アキバの老舗PCショップに聞いてみた

秋葉原の老舗PCショップ ドスパラ秋葉原本店に取材

サポート終了でセキュリティ面がネックに まだ使えるけどオススメはしない！

趣味はPCを自作すること！ 登坂さん

登坂さん

登坂

登坂

実はまだ更新できる！いつ終了するかわからないのでお早めに！

登坂

まだダウンロード可能なページを確認できる

（Microsoftのホームページから引用）

登坂

11への更新はそんなにかからない 1時間ほどあれば終わる！

登坂

登坂

システム要件を満たさないと更新できない 買い替えなら新品を買うのが無難

登坂

中古品で間に合わせると結局痛い出費になるかも…

登坂

リーズナブルかつ人気なのは「Core i5 12400 or 14400」「Ryzen 5 5600 GT」

ドスパラ本店で人気の「Ryzen 5 5600GT」

登坂

最近のPCはかなり高性能！ 手持ちのPCが古いならCPUグレードを落として買うのもアリ

登坂

マイクロソフトのOS「Windows 10」は10月14日でサポートが終了した。IT業界では「EoS（End of Support）」と表現され、大きなトピックスの一つとなっていた。しかし、Windowsの大規模なバージョンアップはこれまでも定期的に行われてきたもの。「このままでも大丈夫なのでは？」と考える人も多いだろう。本稿では、「そもそもEOSって何？」といった素朴な疑問から、秋葉原の老舗PCショップ ドスパラ秋葉原本店スタッフの登坂さんに話を聞いてみた（BCN・寺澤 克）。※この記事は、10月18日時点の情報をもとに掲載しています。（以下敬称略） 10には、元から入っているWindows Defenderというセキュリティソフトがあります。サポートが終了するとそれが、更新されなくなり、新たなウイルスに対応できなくなってしまいます（※）。この先、他のソフトウェアがWindows 10に対応し続けるのか、が問題になるのではないでしょうか。マイクロソフトからの公式な発表はありませんし、各企業の対応も異なりますので、あくまで想定の話ですけどね。はい、使い続けること自体は可能です。ただ、そういった状況ですので、これからのことを考えるとオススメはできません。まだ11への無料アップデートは可能です（10月18日時点）。しかし、公式からの発表がなく、いつ終了するかわからない状況なので、早めに対応した方が良いでしょう。無料でできる間は、わざわざインストールメディア（11をインストールできるUSBメモリ）を購入しなくても大丈夫です。手動で行う場合は、Windowsのホームページからデータをダウンロードして、手持ちのUSBメモリをフォーマットしてデータを入れれば、インストールメディアを作成することができます。あとは、10のプロダクトキーを忘れずに用意しておきましょう。対象のPCであれば、Windows Updateに案内の表示が出てくるはずです。プロダクトキーを入れてもライセンスが引き継げない、Windows Updateの画面から更新ができない、そういった状態なのであれば、ライセンスを買いなおす必要があります。自宅にあるPCなら、寝る前やちょっと出かける前に、更新ボタンを押しておきましょう。すぐ11になっているはずです。実は、そんなに面倒じゃないんです。アップグレードとはいうものの、1時間ぐらいあれば終わります。スペックによっては数十分ほどで終わることもありますので、そんなに身構える必要はありません。安心して更新してください。登坂 ただ、Windows 11にアップデートするには、システム要件を満たしている必要があります。皆さんのPCを確認してほしいのですが、CPUは、インテルなら第8世代以降（「Core i〇」以降の数字の先頭が8以上のもの）、AMDならRyzen2000シリーズ以降、ストレージは64GB以上、メモリが4GB以上のスペックを有するPCである必要があります。この点については「PC正常性チェック」アプリを使用すれば、対応可否が判定できます。そうなりますね。新品であればどれを買っても基本的には大丈夫です。ただ、どれを選べばいいかわからないときは、我々のようなPCショップのスタッフに聞いてみてください。用途に合ったPCを一緒に選んでくれます。たとえば、自分でパーツを買って組み上げるのであれば、多少勉強が必要になります。システム要件を満たすようにPCを組まないといけないですから。完成品の中古品の中でも2018年以降の製品なら、ギリギリですが要件を満たしたCPUが使われているはずです。ただ、今回のアップデートが可能であると考える、ギリギリのスペックでの中古品の購入はオススメはできません。Windowsの更新はだいたい5年周期でやってきます。11の要件をギリギリ満たすようなスペックの場合、次に来るであろう12の要件は満たせない可能性が高い。そこでまた買い替える必要が出てくるんです。あとは、ハードウェアの寿命もありますから、結局は今新品を買った方が、長い目で見て出費を抑えられるでしょう。当店でリーズナブルかつ人気なのは、「Core i5 12400」「Core i5 14400」「Ryzen 5 5600GT」あたりですね。これらのCPUは2万円ちょっとで購入できて、マザーボードは1万円しないで揃えられて、自作するならトータルでも10万しないで組めます。今使っているPCに付いているSSDやHDDを引き継いで使用しても良いですね。これらのCPUを搭載したモデルも価格はお手頃なので、気になる人は探してみてはいかがでしょうか。そうですね。実際に接客をしていると、手持ちのPCのCPUのグレードを落とせず、なかなか買い替えに踏み切れないといった方も見受けられます。例えば、第7世代のCore i7は4コア8スレッドでしたが、現行のCPUならi3でも4コア8スレッド、i7なら20コア28スレッドと高性能化が進んでいます。これは簡単に言うと、数倍以上の仕事が出来てしまうということです。高いグレードにこだわらなくても、今なら5万～10万円ぐらいでネットサーフィンから事務作業まで難なくこなせるモデルが購入できます。便利な最新機能を使いながら安全にPCを使いたい、という方はぜひ、買い替えも視野に入れてみてください。※取材後、Windows 10のセキュリティの更新を1年間延長できる「拡張セキュリティ更新プログラム」について、マイクロソフトは一般消費者向けにも販売を開始しました。〇取材したお店ドスパラ秋葉原本店住所：東京都千代田区外神田3-11-2 ロック2ビル 1F～3F／5F営業時間：11～20時（中古品の買い取り受付は19時30分まで）X公式アカウント：@dospara_honten