Windows11ノートPCが1万9800円！ PCバルの乗り換え応援フェア

バルテックフィールドサービスは、10月14日のWindows 10サポート終了を控えて、PCの乗り換えが必要なユーザーを対象にした「Windows11乗り換え応援フェア」を、同社の運営する中古PC販売サイト「PCバル」にて開催している。同フェアでは、コスパ重視の第8世代からハイスペックの第12・第13世代まで、幅広いラインアップのWindows 11搭載中古PCを取り揃える。独自の検査基準・項目に基づいて状態をチェック後に入念に整備しているので、安心して使える。フェア期間中は、「PCバル」特選の中古PCをフェア限定商品として、サプライズ価格の1万9800円で提供することで、価格面でもWindows 11搭載PCへの乗り換えを支援する。ほかにも、第8世代「X1カーボン」や第10世代「LIFEBOOK」といった人気機種を、数量限定のサプライズ価格で用意している。「PCバル」の各店店頭でフェア限定商品を購入した人には、現在使用しているPCからのデータの引っ越し（データ移行）を、通常の50％オフで提供する。「PCバル」オンラインショップでフェア限定商品を購入すると、「WPS Office 2」とともに、ウイルス＆フィッシング対策・システムメンテナンスを1つでこなせる「セキュリティPro」（どちらもキングソフト製）がもらえる。