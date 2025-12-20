中古パソコンが最大51％オフ！ PC-WRAPで賢く買うチャンス

2025/12/20 15:00

　エスエヌシーは12月12～25日の期間、同社の運営する中古PC販売サイト「PC-WRAP（ピーシーラップ）」にて、中古PCをおトクに購入できる「クリスマスセール」を開催している。

中古PC販売サイト「PC-WRAP」にて中古PCがおトクに買える
「クリスマスセール」開催中

3年保証の付帯で安心

　「クリスマスセール」では、「DYNABOOK G83／FP」をはじめとする、Windows 11搭載ノートPC／デスクトップPCを、セール価格で販売する。

　おもなセール対象商品は以下の通り。
 
DYNABOOK G83／FP

　「DYNABOOK G83／FP」は、CPUにインテルCore i5 10210U、メモリー8GB、256GBのSSDを搭載し、OSはWindows 11 Pro 64ビット。通常価格3万8500円のところ、セール価格は1万8700円。
 
VAIO PRO PG13

　「VAIO PRO PG13」は、CPUにインテルCore i5 1035G1、メモリー16GB、256GBのSSDを搭載し、OSはWindows 11 Pro 64ビット。通常価格5万7200円のところ、セール価格は4万4000円。
 
ESPRIMO D588／C

　「ESPRIMO D588／C」は、CPUにインテルCore i3 9100、メモリー8GB、256GBのSSDを搭載し、OSはWindows 11 Pro 64ビット。通常価格3万3000円のところ、セール価格は2万5300円。

　「PC-WRAP」では、中古PCを安心して使ってもらえるよう、3年保証を付帯している。1万円以上の購入で送料が無料になり、営業日の14時までの注文なら当日発送される。また、新規会員登録すると、すぐに使える10％オフクーポンがもれなくもらえる。

