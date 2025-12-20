中古パソコンが最大51％オフ！ PC-WRAPで賢く買うチャンス

中古PC販売サイト「PC-WRAP」にて中古PCがおトクに買える

「クリスマスセール」開催中

3年保証の付帯で安心

DYNABOOK G83／FP

VAIO PRO PG13

ESPRIMO D588／C

エスエヌシーは12月12～25日の期間、同社の運営する中古PC販売サイト「PC-WRAP（ピーシーラップ）」にて、中古PCをおトクに購入できる「クリスマスセール」を開催している。「クリスマスセール」では、「DYNABOOK G83／FP」をはじめとする、Windows 11搭載ノートPC／デスクトップPCを、セール価格で販売する。おもなセール対象商品は以下の通り。「DYNABOOK G83／FP」は、CPUにインテルCore i5 10210U、メモリー8GB、256GBのSSDを搭載し、OSはWindows 11 Pro 64ビット。通常価格3万8500円のところ、セール価格は1万8700円。「VAIO PRO PG13」は、CPUにインテルCore i5 1035G1、メモリー16GB、256GBのSSDを搭載し、OSはWindows 11 Pro 64ビット。通常価格5万7200円のところ、セール価格は4万4000円。「ESPRIMO D588／C」は、CPUにインテルCore i3 9100、メモリー8GB、256GBのSSDを搭載し、OSはWindows 11 Pro 64ビット。通常価格3万3000円のところ、セール価格は2万5300円。「PC-WRAP」では、中古PCを安心して使ってもらえるよう、3年保証を付帯している。1万円以上の購入で送料が無料になり、営業日の14時までの注文なら当日発送される。また、新規会員登録すると、すぐに使える10％オフクーポンがもれなくもらえる。