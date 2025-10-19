Amazonギフト券がもらえる!? 中古PCサイト「R∞PCダイレクト」1周年キャンペーン

公式Xアカウントにて

「R∞PCダイレクト 大感謝祭フォロー＆リポストキャンペーン」が開催

買い替えに最適な特典を用意

R∞PCダイレクト1周年大感謝祭

リングローは10月20日～11月20日の期間、「R∞PCダイレクト1周年大感謝祭」をさらに盛り上げるべく、公式Xアカウントにおいて「R∞PCダイレクト 大感謝祭フォロー＆リポストキャンペーン」を開催する。「R∞PCダイレクト 大感謝祭フォロー＆リポストキャンペーン」は、10月20～23日、11月3～6日、11月17～20日の3回にわたって開催され、リングローの公式Xアカウント（@ringrowofficial）をフォローして、キャンペーン対象ポストをリポストした人の中から、各回抽選で1名に5000円分のAmazonギフト券が当たる。「R∞PCダイレクト1周年大感謝祭」は、同社の公式オンラインショップ「R∞PCダイレクト（アールピーシーダイレクト）」が、サービス開始から1周年を迎えたことへの感謝を込めて、11月24日まで行われている。同感謝祭では、リユースPCとソフトのセット割（最大11％オフ）や、1万円での下取り、限定特価3万9800円での販売といった、買い替えに最適な特典を多数用意する。