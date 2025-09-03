Windows 10のサポート終了で「不要PCの買取・引き取り」が前年比5割増に

中古PCの販売・整備を手がけるリングローが

リングローは8月29日に、Windows 10のサポート終了（2025年10月14日）が迫る中で、PC市場において買い替えニーズが顕在化していることを発表した。同社の集計によれば、個人ユーザーからの不要PCの買い取り・引き取り台数は、3～8月の6カ月間で前年同期と比較して約1.5倍に増加しており、Windows 10のサポート終了が間近に迫り、個人の買い替え行動が本格化していることがうかがえる。このような現状を受けて、リングローでは同社の運営している「R∞PCダイレクト（アールピーシーダイレクト）」でのリユースPC購入者を対象に、リユースPC1台の購入あたり、手持ちのPC1台を1万円で下取りする「パソコンなんでも1万円下取りキャンペーン」を、9月30日まで開催している。同キャンペーンの対象機種は、ノートPC、デスクトップPC、タブレット端末で、機器の状態、性能、付属品の有無は問わない。ただし、液晶ディスプレー単体およびプラウン管型PCはキャンペーン対象外となる。