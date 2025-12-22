最大5000円還元！ VANGUARDキャッシュバックキャンペーン終了まであと1カ月

「VANGUARD」の三脚、カメラバッグ、双眼鏡・単眼鏡を対象にした

キャッシュバックキャンペーンが2026年1月12日まで開催中

三脚・カメラバッグ・双眼鏡などが対象

ガードフォースジャパンは、10月24日から開催している「VANGUARDキャッシュバックキャンペーン」を、2026年1月12日に終了する。同キャンペーンは、期間中に「VANGUARD」ブランドの三脚、カメラバッグ、双眼鏡および単眼鏡を購入して、キャンペーンサイトのフォームから応募した人を対象に、購入製品の種類に応じた金額を現金書留でキャッシュバックする。キャンペーン対象商品となる三脚のうち、5000円キャッシュバックとなるのはALTA PRO 3VL 264AV14、ALTA PRO 3VL 264CV14、ALTA PRO 3VL 264CT、ALTA PRO 3VL 304CT、4000円キャッシュバックとなるのはALTA PRO 3VLT 235AV10、ALTA PRO 3VLT 235CV10、ALTA PRO 3VLT 235AV12、ALTA PRO 3VLT 235CV12、3000円キャッシュバックとなるのはVESTA GO 234AV10、VESTA GO 234CV10、VESTA GO 264AV12、VESTA GO 264CV12。カメラバッグのキャッシュバック金額は5000円で、対象商品はALTA SKY 42、ALTA SKY 62、ALTA SKY 66、ALTA SKY 68、ALTA SKY 69、ALTA FLY 55T、ALTA FLY 58T、VEO SELECT42T BK、VEO SELECT42T GR、VEO SELECT55BT BK、VEO SELECT55BT GR、VEO SELECT58T BK、VEO SELECT58T GR。双眼鏡および単眼鏡のキャッシュバック金額は4000円で、対象商品はVEO ED 1042、VEO ED 8420、VEO ED 8420M、ENDEAVOR ED 8320。なお、応募にあたってはレシートや納品書といった購入証明の画像をアップロードする必要がある。