旅にも仕事にも最高の三脚を、「ALTA PRO 3／3X」10月17日発売

「ALTA PRO 3」（左）と「ALTA PRO 3X」

持ち運びやすさと安定性を兼ね備える

最大耐荷重25kgで超望遠レンズでも安定した撮影を実現

中空構造のセンターポールによって軽量化と高い保持力を両立しつつ（左）、

360°パノラマ機構で精密かつ滑らかな操作が可能に

ガードフォースジャパンは10月17日に、「VANGUARD（バンガード）」ブランドから、最上位シリーズとなる新世代三脚「ALTA PRO 3」と「ALTA PRO 3X」を発売する。いずれも価格はオープン。「ALTA PRO 3」「ALTA PRO 3X」ともに、撮影の安定性と操作性を徹底的に追求した三脚で、最大耐荷重25kgの堅牢設計で、超望遠レンズや大型機材でも安心して使える。新開発の「LBP-S自由雲台」を標準搭載するとともに、アルマイト処理を施した中空構造のセンターポールによって、軽量化と高い保持力を両立させ、アルカスイス互換で360°パノラマ機構を備えた、精密かつ滑らかな操作性を実現し、多様な撮影スタイルに対応する。あわせて、ツイストロック脚・格納式スチールスパイク・三段階の脚角度調整（23°／50°／85°）によって、さまざまな撮影環境への柔軟な対応を可能にしたほか、移動や収納に便利な専用のパッド入りケースが付属している。「ALTA PRO 3」シリーズは「安定性」をコンセプトに設計され、センターポールを搭載することで安定感を重視しつつ柔軟な高さ調整に対応し、幅広い撮影スタイルに対応できる。実勢価格は、26mm脚径アルミ3段三脚の「ALTA PRO 3 263ALBPS」が4万9500円前後、26mm脚径カーボン3段三脚の「ALTA PRO 3 263CLBPS」が6万9300円前後、30mm脚径カーボン3段三脚の「ALTA PRO 3 303CLBPS」が7万9200円前後の見込み。「ALTA PRO 3X」シリーズは「軽量性」をコンセプトに、センターポールレス構造の採用によって軽量でスリムな形状となり、持ち運びしやすく旅行や登山といった移動をともなう撮影に適している。また、拡張用センターポールが付属しているので、必要に応じて高さを補える。実勢価格は、23mm脚径カーボン4段三脚の「ALTA PRO 3XT 234CLBPS」が4万9500円前後、26mm脚径カーボン4段三脚の「ALTA PRO 3X 264CLBPS」が5万9400円前後、30mm脚径カーボン4段三脚の「ALTA PRO 3X 304CLBPS」が6万9300円前後の見込み。