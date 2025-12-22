オークヴィレッジ、「子供PSCマーク」付きの安心・安全な木製玩具を販売開始

子供PSCマーク

オークヴィレッジは12月25日に、同日から施行される改正消費生活用製品安全法に準拠した、「子供PSCマーク」付きの安心・安全な木製玩具の販売を開始する。同社は、40年以上にわたってナラ、クリ、サクラ、トチといった多様な国産材の魅力を生かした木製玩具の製造・販売を行ってきた。今回の改正消費生活用製品安全法施行に合わせて、外部検査機関による製品安全評価試験を受けた、同法に対応する3歳未満の乳幼児向けとなる「子供PSCマーク」付き木製玩具の販売を始める。経済産業省が管轄する改正消費生活用製品安全法では、乳幼児用玩具やベッドを特定製品に指定して、国の定める技術基準・安全基準に適合していることを示す「子供PSCマーク」の表示を義務付けている。オークヴィレッジが12月25日から販売する、「子供PSCマーク」付きの木製玩具は以下の通り。写真4キャプション＝（上段左から）森の合唱団（1万6500円）、コロコロミニカー・パトカー（3850円）、（下段左から）あのまとぺ かちかちからん（7700円）＆あのまとぺ ぐるぐるからん（7700円）、海のいきものつみき（1万3200円）2026年1月15日には、以下の「子供PSCマーク」付きの木製玩具の販売を開始する。