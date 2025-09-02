ビックカメラ、さいたま市の「最大18％還元」キャンペーンで「大宮西口そごう店」が対象に

ビックカメラ大宮西口そごう店が

ビックカメラ大宮西口そごう店（埼玉県さいたま市）は8月29日から、さいたま市が実施する「家計に“ほっ♪”日々のくらし応援キャンペーン」に対応する。同店では、8月29日～9月30日（第1期）と11月1～30日（第2期）の期間、「さいたま市みんなのアプリ」におけるデジタル地域通貨「さいコイン」での支払いで、決済額の15％分が「たまポン」（1ポイント＝1円相当）として還元される。なお、第1期・第2期合算での還元上限は1万円相当で、支払い1回あたりの還元上限は1500円相当。さらに、すべての利用者を対象に実施している「さいコイン」チャージの際の「たまポン」付与（最大3％）と合わせると、最大18％分の「たまポン」還元となる。なお、買い物時にはビックカメラの通常ポイントも貯まる。