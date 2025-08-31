決済手数料ゼロへ！ 「さいたま市みんなのアプリ」加盟店キャンペーン

デジタル地域通貨の利用の幅が広がる

さいたま市は、「さいたま市みんなのアプリ」の加盟店拡大のため、店舗が負担する決済手数料（税別1.8％）を減免するキャンペーンを9月1日から実施する。さいたま市みんなのアプリは、行政サービスやお得な民間サービスなどをまとめたスマートフォンアプリ。政令指定都市初の導入となるデジタル地域通貨のほか、図書館利用者カードや、ごみ出しに関する情報、医療機関の検索、防災アプリやさいたま市公式LINEとの連携など、日々の暮らしを豊かに、スマートにする機能を一つのアプリに多く搭載している。今回のキャンペーンでは、アプリの加盟店拡大のため、店舗が負担する決済手数料を減免することで、中小規模の地元店舗の加盟を促進する。合わせて、商工会議所、商店会連合会への加入を条件とすることで会員の拡大を図る。また、地元店舗が加盟することで、デジタル地域通貨の利用の幅が広がり、アプリ利用者の利便性向上にもつなげていく。キャンペーン期間は、9月1日から2026年1月31日まで。キャンペーン価格期間中は、加盟店決済手数料（税別1.8％）がゼロ％になる。対象店舗は、商工会議所の会員または商店会連合会加盟の商店会の会員で、しかも中小店舗。