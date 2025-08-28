ビックカメラ。東京都の「65歳以上はエアコン8万円引き」に、さらに買い替えで「最大11万円引き」キャンペーン

「東京ゼロエミポイント」の8万円引きと

ビックカメラ独自の3万円引きを組み合わせて、

省エネエアコンへの買い替えが最大11万円引きに

17万8000円のエアコンが実質6万8000円に！

ビックカメラは、東京都が実施する「東京ゼロエミポイント」事業において、8月30日に開始される制度拡充に対応する。今回の制度拡充によって、東京都内に在住する65歳以上の人や障がい者手帳を持っている人がいる世帯を対象に、省エネ性能の高いエアコンへの買い替え補助が8万円に増額される。同制度拡充にあわせて、ビックカメラは指定商品への買い替えキャンペーン（最大3万円引き）の独自特典を用意しており、東京都からの買い替え補助と組み合わせることで、最大11万円引きとなる。たとえば、三菱重工の「ビーバーエアコン Sシリーズ【6畳用】」（SRK-2225S）への買い替えなら、通常価格17万8000円のところ、ゼロエミポイント8万円引きとビックカメラ独自の買い替えキャンペーン3万円引きを合わせた11万円引きで、実質6万8000円で購入できる。また、富士通ゼネラルの「Lシリーズ【6畳用】」（AS-L225S）なら、通常価格9万7500円のところゼロエミポイント8万円引きで、実質1万7500円となる（どちらも別途工事費が必要）。なお、ゼロエミポイント新制度の適用期間は、2026年3月31日まで。